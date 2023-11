"LJUDI OKO NJEGA SU STVORILI ZATVOR I NA NEKI NAČIN GA KAŽNJAVALI" Ovako je Irfan Mensur govorio o Lauševoj borbi i kajanju

Glumac Žarko Laušević preminuo je juče u 63. godini života, potvrdila je njegova porodica.

Iza sebe je ostavio bogatu karijeru i pregršt uloga, kojima se upisao zlatnim slovima u istoriju domaće kinemtografije. Ipak, pored glume, Lauš je ostavio značajan trag i u literalnom smislu.

foto: Vesna Lalić

Umetnik je autor tri romana "Sve prođe, pa i doživotna", "Godina prođe, dan nikada" i "Padre idiote".

Prošle godine održao je promociju svoje treće knjige, u prepunoj sali SKC, na kojoj je njegov prijatelj Irfan Mensur bio moderator.

Glumac se tada u razgovoru za Novu, osvrnuo na njihovo dugogodišnje prijateljstvo.

- Privilegovan sam što poznajem Žarka Lauševića i što mogu da kažem da mi je prijatelj i drug i što sam radio sa njim, promovisao ga kao književnika kroz prvu, drugu, treću knjigu, pa i ovu četvrtu, kao moderator. Toliko sam subjektivan kada je u pitanju Žarko, kao glumac i prijatelj i zato ne želim da pričam mnogo o njemu - rekao je Mensur.

foto: Ana Paunković

Na pitanje da prokomentariše promociju i ogroman broj ljudi koji je došao da sluša o liku i delu Žarka Lauševića, ističe da se osećao prijatno jer je bio okružen ljudima „koji su isto tako ponosni i oduševljeni na neki način, pojavom koja se zove Žarko Laušević“.

– I to ne samo govornici, nego i svi ovi ljudi koji su došli. Sala SKC je bila dupke puna, ljudi su i stajali, samo da bi čuli priču, ne samo o ovom romanu, nego priču i priče o Žarku Lauševiću.

Pominjemo i to da je na promociji u svom govoru Vida Ognjenović istakla da je „najteže pisati u polažuju kada ti je sloboda dodeljena, kada u njoj treba da uživaš, a više ne znaš kako“.

foto: Damir Dervišagić

– Svi mi smo ponekad bili uhapšeni u životu, svako od nas je bio u nekom zatvoru. Da li je on stvorio sopstveni zatvor ili su ljudi oko njega stvorili neki zatvor i na neki način ga kažnjavali, to je to. Naravno, ne mora da bude zatvor, može to biti i neka kazna. Može da te kazni prijatelj, pa da ti postane neprijatelj, gde ćeš veće kazne? Može neko iz porodice da te se odrekne, gde ćeš veće kazne? Možeš da se razočaraš u nekog bliskog, gde ćeš veće kazne? Dakle, pisati o slobodi i misliti o slobodi je nešto što vas održava u životu – kazao je Mensur i dodao:

– Mislim da Žarka održava u životu to što je priznao sve što se desilo, što je okajao sve što se desilo, i na kraju sam sebi dodelio slobodu. E, to je nešto lepo što se retko kad događa!

(Kurir.rs/Nova.rs)

Bonus video:

02:25 Žarko Laušević iskreno o glumi, otkrio detalje NOVE ULOGE