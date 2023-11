STOJANKE, BELA VRANJANKE I PESMA I DRAMA: Dramatizacija Borine pripovetke govori o zabranjenoj ljubavi Turčina i Vranjanke

U Pozorištu "Bora Stanković" u Vranju u sredu je održana promocija knjige "Stojanke, bela Vranjanke", autora Dragana Živkovića Durgeta, glumca vranjskog ansambla. Dramatizacija je nastala po motivima istoimene pripovetke Borisava Stankovića. Minutom ćutanja na promociji je odata pošta preminulom glumcu, velikanu srpskog glumišta, Žarku Lauševiću u znak zahvalnosti za sve ono što je uradio svih ovih godina za kulturu.

O knjizi su govorili Branka Marković profesorka srpskog jezika i književnosti, pesnik, slikar, koja je napisala predgovor knjige, Žikica Dimitrijević dečji pisac jedan od članova Udruženja književnika Vranja koje je izdalo knjigu, a pokrovitelj je Grad Vranje i Goran Antić recenzent knjige.

- Knjiga našeg sugrađanina glumca vranjskog ansambla režisera dramaturga. Njegova dramaturgija pripovetke "Stojanke bela Vranjanke" Borisava Stankovića pretočena je u knjigu. Pisana na vranjanskom govoru koji pokazuje da je "vranjanski živo tkivo" pa ako se primio u narodu, što pokazuje posebno da živimo sa našim govorom - rekao je Dimitrijević.

Goran Antić recenzent knjige, dugogodišnji urednik kulture (novine Vranjske) podsetio je da se radnja dela događa pri kraju turske okupacije Vranja, "gde je atmosfera bila drugačija nego u Sandžaku, BIH , Crnoj Gori, gde su se hrišćani "turčili" dok je u Vranju bilo u neku ruku obrnuto, naime posle više od 400 godina okupacije ovdašnji Turci su Vranje počeli da posmatraju kao svoj zavičaj, rekao je Antić.

- Koliki je lični pečat u knjizi? Ja neću mnogo govoriti o Bori Stankoviću o njemu su govorili mnogo obrazovaniji i pametniji od mene mada je on ostao još uvek jedna neotkrivena tajna cele srpske pa da ne preteram i cele svetske književnosti. Ja sam upoznao čoveka iz Japana zvao se KazuoTanaka koji je prevodio Boru Stankovića na japanski jezik, koji je posetio Vranje posetio Borinu kuću...Većina pripovedačkih dela Borisava Stankovića je dramatizovana, postavljena na scenu najreferentnijih srpskih pozorišta, ali ono što mojoj malenkosti nije poznato to je da pripovetka Stojanke bela Vranjanke nije dramatizovana sve dok se to nije usudio Dragan Živković glumac vranjskog pozorišta i ne samo glumac već i režiser dramaturg jednom rečju posvećenik pozorišne boginje Talije".

Branka Marković profesorka srpskog jezika i književnosti koja je napisala predgovor knjige, rekla je da je autor, Durge zaslužio sve pohvale zato što nimalo nije lak zadatak latiti se dramatizacije Borinog bilo kog književnog dela:

- Veoma je teško pristupiti dramatizaciji jednog teksta i izneti to na scenu.Smatram i tvrdim da samo Vranjanci u ovom slučaju naš Durge, može da razume duh starog Vranja i može da iznese celu priču te sve scene i likove i njihove unutrašnje borbe i konflikte da prikaže kako valja.

Ona je pozdravila brojnu publiku, a među prisutnima bili su i njeni đaci učenici Tehničke škole sa kojima ovih dana otkrila je na časovima govori o književnom radu i životu Borisava Stankovića.

- Dobro veče dragi prijatelji Vranjanci ljubitelji dramske umetnosti i dobre književne reči. Ovo je izuzetno veče i dobra prilika da i đaci uđu u tajne dramaturgije - istakla je ona.

Zabranjena ljubav između jednog Turčina i Vranjanke Stojne-Stojanke, ljubav razapeta zbog predrasuda.

- Zato je ova drama odraz svega što danonoćno od davnina pulsira venama vranjskog duha koji je neukrotiv ako ga ne umemo obuzdati. Autor se potrudio da nam oživi, a koliko i da li je uspeo u tome prosudite sami - napisala je u predgovoru profesorka Branka Marković.

Sam autor glumac Dragan Živković Durge istakao je da je srećan što su njemu dragi ljudi došli da isprate ovu promociju "to mi je što se kaže prvenac".

- Ja sam zaljubljenik u staro Vranje obožavalac Borisava Stankovića na svoj način, a on je sjajan pripovedač tu govora nema, dramski pisac jako dobar. Dok sam čitao pripovetku Stojanke bela Vranjanke mislio sam da bi bilo dobro da ugleda svetlost dana iz više razloga. Zbog toga što je malom broju ljudi poznato kako je zapravo nastala pesma Stojanke bela Vranjanke, a možda vam je poznato da je UNESKO našu vranjsku staru gradsku pesmu uvrstio u tu nematerijalnu kulturnu baštinu sveta. Druga stvar koja mene okupira jeste taj milje ta sredina u kojoj su naši preci živeli potpuno drugačije od današnjeg vremena pod nekim drugim vrednostima. To je neko vreme koje smo mi negde izgubili, jednostavnije i mnogo iskrenije..., znači, tradicija,kultura istorija, ljubav koja pokreće sve ne novac to je "Stojanke bela Vranjanke".

Živković je istoimenu predstavu režirao 2016. kada je radio je dramatizaciju koju je sada pretočio i u knjigu. Promocija je upriličena i scenskim nastupom glumaca, Jovane Stajić, Stefana Milenkovića, Kristine Janjić Stojanović glumice vranjskog ansambla. Glumci su prikazali deo komada Stojanke bela Vranjanke. Vokalni solista Branimir Stošić otpevao je čuvenu pesmu starog Vranja Stojanke bela Vranjanke, a sjajna interpretacija ispraćena je gromoglasnim aplauzom publike.

