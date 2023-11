ZNATE LI KAKO JE NASTALA "SLAGALICA" Tajne nam otkriva njen tvorac: "Nazvao me jednog dana i rekao..." Nismo imali ni kompjutere!

Davnog 22. novembra 1993. godine emitovana je prva epizoda kviza "Muzička slagalica" na RTS. Tri decenije kasnije, "Slagalica" proslavlja jubilarni rođendan kao najuspešniji i najvoljeniji televizijski format u Srbiji, a njen kreator je Nikola Nešković.

- "Slagalica" je lepo ušla u naše domove i tu joj je dobro. Drago mi je da ide i dalje. U Srbiji sve što je lepo kratko traje, a to nije slučaj s njom. Ona je tu već 30 godina. U planu je bilo da radi samo jedan ciklus - kaže za Kurir Nešković. Kviz "Slagalica" je pokrenut na zahtev Milorada Vučelića, nekadašnjeg generalnog direktora RTS.

foto: Ana Paunković

- Pozvao me je: "Morate da napravite kviz." Tehnički direktor Jovan Valčić angažovao je grupu studenata završne godine Elektrotehničkog fakulteta kao programere. Kad smo tražili kompjutere, rekli su: "Ali mi ih nemamo." Otišli smo da ih nabavimo privatno. Dobili smo model "286". E, onda smo videli da za svakog takmičara moramo da imamo kompjuter, pa još jedan za sve informacije, pa... Tada je to bila "Muzička slagalica", tako se zvao kviz. Bile su nacrtane stepenice kroz studio, kao klavijatura - bele i crne dirke, i trebalo je da sve sviraju dok se po njima krećemo. Brzo smo shvatili da je to tehnički neizvodljivo i odustali. Zbog toga smo napravili da svaki segment bude jedna mala igra. Ja sam prvih hiljadu emisija vodio s Draganom Milićević. Kroz kviz je prošlo 17 voditeljki i pet voditelja, koliko se ja sećam. Ivan Bauer je danas i ambasador - objasnio je naš sagovornik i autor "Mozaika" na Kurir televiziji.

foto: RTS

Kviz sada vode četiri voditeljke - Kristina Radenković, Marija Veljković, Milica Gacin i Jelena Simić, i trenutno je u toku 168. ciklus. Jedna od legendi kviza bila je čuvena lektorka Milka Canić.

foto: Privatna Arhiva

Ko je Skočko i zašto nosi naočare

Zaštitno lice "Slagalice" je maskota Skočko.

- Retko ko zna zašto on nosi naočare. Skočko je po meni pravljen. Želeo sam da liči na mene - otkrio je kreator ovog kviza.

