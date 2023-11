SLUČAJ ANE MILOŠ UZBURKAO SCENU! Kolege podeljene: Sve je ovo marketinška fora i vest od 3 dana! Hteo je da ukaže na probleme

Protekle nedelje na domaćoj književnost sceni odjeknula je vest da Ana Miloš ne postoji i da je njena dela napisao muškarac. Godinama čuvanu tajnu otkrila je knjiga "Po zanimanju: Ana Miloš" u izdanju "Platoa", u kojoj nepoznati autor piše o ovoj prevari.

Delo "Kraj raspusta i druge priče" Ane Miloš objavila je izdavačka kuća "Buka" 2020. godine. Međutim, kako se ispostavlja, autorka pod tim imenom nije stvarna osoba, već je u pitanju lažno ime, pseudonim, iza kojeg, kako je naveo portal Bukvar magazin, stoji Miloš K. Ilić, književnik mlađe generacije iz Pančeva.

U trci za Andrićevu nagradu

U biografiji Ane Miloš piše da je objavila zbirku priča "Kraj raspusta" (2019) i zbirku poezije "Govori grad" (2020). Dobitnica je nagrada "Miodrag Borisavljević" (2016) i "Đura Đukanov" (2019). "Kraj raspusta" se našao u širem izboru za Andrićevu nagradu, kao i u užem izboru za nagradu "Edo Budiša". Ko je Ana Miloš, i dalje je pitanje bez odgovora, ali ova pojava nije nova u književnosti. Imamo je i u svetu, a najpoznatiji je slučaj Elene Ferante.

U knjizi "Po zanimanju: Ana Miloš" autor kaže da je ovo uradio kako bi ukazao na probleme u književnosti.

- Ko je Ana Miloš i kako se danas u Srbiji objavljuju knjige? Čitajte na sopstvenu odgovornost. Samo u "Platou" čeka vas biografska pripovest koja ne samo da će ostati zapamćena ove jeseni već će kao tekst zauvek promeniti vaša shvatanja o izdavaštvu. "Po zanimanju: Ana Miloš" je spis koji je već pet godina u nastajanju, a koji će u trenu ostaviti utisak na svakoga ko je ikada čuo za ovu autorku. Nakon svega, postavlja se jedno jedino pitanje: ko sve piše na domaćoj književnoj sceni, ako takva više uopšte i postoji, i šta je sve potrebno uraditi da biste postali objavljeni književnik ili književnica - navodi izdavač ovog dela. Zanimljivo da je njen tiraž čak 100.000 primeraka.

Književnik Vule Žurić kaže za Kurir da poznaje Miloša K. Ilića i da nikad nije posumnjao da on objavljuje dela kao Ana Miloš.

- Tipično je kod nas da svi govorimo o nekoj knjizi, a pitanje je koliko nas ju je pročitalo. Mediji s pravom čekaju da se nešto ovako desi u kulturi. Pojavila se ta knjiga, ali i novi romani Vladimira Tabaševića i Vesne Kapor, koji govore o stanju na književnoj sceni. Bune se i poštari, pa i pisci žele da kažu da nešto nije u redu u odnosu izdavač-pisac-publika. Teško je ubediti one koji misle da ovo prevara da to nije. Ovo je samo performans. Mislim da se ovim ukazuje na neki problem, a ne verujem da će se nešto promeniti - poručuje Žurić.

On kaže da jedva čeka da pročita novu knjigu.

- S pravom je Miloš uzburkao strasti. Pisci žele da ukažu da književna scena ne može bude estrada. Mogao je i neki hrvatski pisac da se pretvori u srpskog autora, to je ista stvar. Da piše pod pseudonimom, Miloš je veoma vešto krio i od mene. On je dobar pisac, što je pokazao i kao Ana Miloš - zaključuje Vule Žurić.

Dobra fora

I Jelena Lengold gleda blagonaklono na ovaj potez.

- Je li stvarno Ana Miloš u stvari Miloš K. Ilić? Dobra fora. Evo imam i knjigu s Aninom posvetom. To je sad raritet, kapiram - napisala je književnica na svom Fejsbuku.

Dejan Stojiljković pak ne smatra da je ovo nešto najuzbuljivije što se desilo u našoj književnosti poslednjih godina.

- To nema veze s književnošću, ako ćemo pošteno. Ne znam ni šta bih rekao tim povodom, jer mi nije jasna pozadina svega, a ni cilj. Za mene je nešto najbolje kad Goran Petrović objavi knjigu ili kad Montefjore dođe na Sajam. Ovo mi je marketinško-tabloidna fora, vest od tri dana - poručio je Stojiljković.

Izdavačka kuća "Buka"

Pravo autora je da se predstavlja kako želi

Povodom celog slučaja oglasila se i izdavačka kuća "Buka".

- Ne, zaista nismo znali da iza tog pseudonima stoji muškarac. Zbirku nam je preporučila devojka koja je tada bila zaposlena u Bukastoru, dobili smo rukopis, dopao nam se i odlučili smo da ga objavimo. Imali smo određene sumnje u pogledu identiteta "autorke" koja je došla da potpišemo ugovor, jasno je bilo da to ime nije pravo, ali nismo ulazili u razloge poštujući pravo te osobe da se predstavlja kako želi. Nakon ovog otkrića bombardovani smo pitanjima, malicioznim komentarima, čak i prozivkama. Ako nas nešto karakteriše, to je korektan odnos prema autorkama i autorima, pošteno plaćanje i ozbiljan trud da se njihova dela plasiraju i promovišu. Ostajemo pri stavu da je pravo autora da se predstavlja kako želi dok god iza toga stoje književni razlozi. I provokacija je u redu ako za cilj ima da pomeri nešto i dovede do pozitivnih promena - stoji u saopštenju.

Ko je Miloš K. Ilić

Miloš K. Ilić rođen je 1987. godine u Pančevu. U rodnom gradu je pohađao osnovnu i srednju školu. Studirao je dramaturgiju na FDU. Radio je kao dramaturg na predstavama "Mizeri" (Atelje 212) i "Tačka ključanja" (premijera u SKC Beograd), čiji je i autor. Diplomska drama "Čovek bez mase" izvedena je 2013. godine na Eks teatar festu u Pančevu. Za Radio Beograd je napisao drame: "Ruka", "Rat", "Smrt Kraljevića Marka", "Metak u mrak", "Rabadžije", "Trči", "Lotrek", "Po zanimanju Očivad", "Slepi", "Lotreamon", "Ogledala Danice Marković", "W."

