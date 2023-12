REKAO JE DA ĆU USPETI KAD POBEDIM PROVINCIJU U SEBI! Andrija Milošević o savetu koji mu je pomogao da uspe, a EVO od koga je došao

Popularnost je Andriju Miloševića sačekala već iza prvog ćoška u lavirintu uloga koje su se u njegovom slučaju nizale neprekidno. Za to što je uspešan i publika ga voli smatra da recepta nema.

Sreća je očigledno presudna, a njemu je određeno da je ima onoliko koliko i rada - mnogo. Iako je prvu rolu pred kamerom odigrao sa 17 godina, vrtoglaavu slavu donela mu je uloga Banje u seriji "M(j)ešoviti brak" 2004. godine. Posle toga, čini se, sve je išlo glatko.

- To je bio trenutak u koji sam uložio svoj maksimum. Ponekad je pretpostavka da ste za nešto nadareni i tu nema neke više matematike. Nisam kalkulisao, Banjo se rodio iz ljubavi. Radio sam sa svojim prijateljima i sazrevao. Možda sam i imao malo sreće, ali šta god bilo, publika i ja smo se tu našli i od tada se nismo razišli. Ne mogu reći da mi je ta serija promenila život, ali profesionalni život svakako jeste - ispričao je Andrija u razgovoru za TV Ekran i opisao da li kvantitet u radu pomogne glumcu da se odvoji od uloge s kojom ga identifikuju.

- Mnogi veliki glumci, bardovi, legende, snimili su stotine filmova, pa to nije uticalo na njihov umetnički izraz, niti im je smetalo da ih identifikuju sa nekom sjajno odigranom ulogom. Zašto bi umetnik odvojao sebe od svog dela? To niko ko zaista da najbolje od sebe, ne radi. Sve te uloge su moje i sve sam to ja. Ne želim da se odvajam od sebe jer ne želim da budem niko do ovo što jesam u ovom životu.

Snimanje serije "M(j)ešoviti brak" glumac posebno pamti i danas: - I to po sjajnom početku, divnoj energiji, uzbuđenju, radosti življenja. Pamtim sjajne glumce sa kojima sam igrao, prijateljstva koja i danas traju i dobronamerne savete svih iskusnijih kolega koji su bili nosioci te serije. Pamtim smeh, prva prepoznavanja od strane publike, na ulici, po kafanama, našu početnu nelagodu, a kasnije i ponos što smo napravili nešto što se ljudima dopada. Sve što se te serije tiče je pozitivno.

Inače, Andrija je glumu studirao na Akademiji u Cetinju kod profesora Bora Stjepanovića.

- Dao mi je znanje i gorivo koje me vozi i dan danas. Poseban čovek, pedagog, maestro glume. On je sigurno jedan od najznačajnijih autoriteta u mom životu. Svi njegovi saveti su bili značajni i važni, ali jedan posebno. Jednom prilikom mi je rekao da ću uspeti onoliko koliko budem pobedio provinciju u sebi. To sam vrlo ozbiljno shvatio i verujte mi da kada to uspete, izveli ste ozbiljnu revoluciju protiv sopstvenih, duboko usađenih umnih virusa. Tada postajete slobodan čovek.

