TRI RAZLIČITE DEVOJKE GLUMILE SU ANU MILOŠ: Književnik koji je uzburkao javnost otkrio DETALJE: "Niko nije primetio RAZLIKU..."

Protekle nedelje na domaćoj književnost sceni odjeknula je vest da Ana Miloš ne postoji i da je njena dela napisao muškarac. Godinama čuvanu tajnu otkrila je knjiga "Po zanimanju: Ana Miloš" u izdanju "Platoa", u kojoj nepoznati autor piše o ovoj prevari.

Delo "Kraj raspusta i druge priče" Ane Miloš objavila je izdavačka kuća "Buka" 2020. godine. Međutim, kako se ispostavlja, autorka pod tim imenom nije stvarna osoba, već je u pitanju lažno ime, pseudonim, iza kojeg, kako je naveo portal Bukvar magazin, stoji Miloš K. Ilić, književnik mlađe generacije iz Pančeva.

Miloš K. Ilić je progovorio o ovoj temi i otkrio da li samatra da je prevario čitaoce i da li je u pitanju markentiški trik.

– Ne mislim da je to prevara nego da je to jedan književni performans i eksperiment i da svaka umetnost ako je zaista umetnost jeste provokativna i mora da bude malo gruba u svojoj izvedbi a ne vidim da sam ikoga na bilo koji način ugrozio oštetio, štaviše, ljudi su od mojih knjiga i njihovih predstavljanja dobijali. Festivali su imali program, izdavači su prodavali knjige, urednici su mogli da dobiju nekoga da im učestvuje u emisiji, tako da u svemu ovome ne vidim ni materijalnu ni moralnu prevaru. To je sve bila jedna književna i para književna igra koja je imala za cilj da ispita i preispita i iz korena prodrma celu književnu scenu - rekao je književnik za Danas.

Kako je otkrio tri različite devojke predstavljale su se kao književnica Ana Miloš, a niko nije primetio da su u pitanju različite osobe.

-Tri različite devojke su u tri različite etape i tri različita konteksta glumile Anu Miloš, ali su svi ti konteksti i etape, nagrade, prostorije gde su se one pojavljivale imale zajedničke imenitelje u tom smislu da su neki ljudi bili isti koju poznavali i jednu i drugu, a ponekad i treću Anu Miloš, a kroz različite godine i na različitim mestima i ni u jednom trenutku nisu primetili bilo kakvu razliku. Ne samo kad je reč o njihovom dijametralno suprotnom fizičkom izgledu, već i u intelektualnom smislu. Ana Miloš, koja ima bledo lice i izblajhanu ravnu kosu je primila nagradu od određene osobe koja je kroz par godina Anu Miloš koja ima malo crnpurast ten, kovrdžavu kosu najnormalnije primila na jedan drugi festival i nije je pitala: “Jesi ti ono bila plava, jesmo li pričali s istom osobom?” - ispričao je Miloš K. Ilić u pomenutom intervju.

Ovo nije prvi put da se predstavlja pod pseudonimom, a otkrio je i kako je ranije potipisivao svoja dela.

– Predstavljao sam se i kao Ivan Drnčula i kao Kosta Carić i kao Vladan Olgin a samu Anu Miloš su predstavljale još dve devojke pre ove koja je sad kao glavna. Igrao sam se na raznim frontovima, na raznim ravnima u najrazličitijim mogućim književnim ekipama, radionicama, konkursima…

Veliku buru izazvala je činjenica da je izdavač prihvatio knjigu iako je predala druga osoba, a književnik je na komentar: "Situacija gde neko kaže da je nešto napisao, a izdavač to prihvati ne mora nužno da znači površnost nego poverenje", dao objašnjenje.

– Da u smislu toga da neko kaže: “Ovo sam ja napisao”, a izdavač kaže: “Ok, hajde da te objavimo”. Ali je jako čudno da se knjiga “Kraj raspusta i druge priče” Ane Miloš (Booka) na prvu loptu prepoznata kao jaka ženska književnost, novi ženski glas i sve je išlo samo na tu stranu, a iza svega toga je stajao muškarac, koji se pri tom nije trudio da se dodvori nijednoj od tih priča.

Ne trudim se da se dodvorim nijednoj od tih ključnih reči knjževnosti današnjice i tog ženskog pisma, a to je bilo apriori prepoznavano samo kao to i samo zato što je žena ispred toga, samo zato što su junakinje u pitanju.

Recimo, u svojoj prethodnoj zbirci koju sam izdao kao Miloš imam priču ispričanu iz ženske vizure za koju su mi govorili da se vidi da ju je pisao muškarac, što je logično, piše moje ime na knjizi, a sve ove priče za koje se nisam trudio da zvuče ženski jer, ponavljam, ne verujem da nešto može da zazvuči ženski ili muški su odmah pretpostavljali da je to feminizam, da je to žensko pismo, da je to novi ženski glas - istakao je Miloš K. Ilić.

