ONI SU BILI ORIGINALNA POSTAVKA BOLJEG ŽIVOTA: Sve je bilo spremno, a ONDA SE ISKOMPLIKOVALO i nisu postali deo kultne serije

Serija "Bolji život" Siniše Pavića obeležila je brojne generacije, a replike se i danas citiraju.

Iako je prošlo više od tri decenije kada su se u srca publike zauvek uselili Popadići, na čelu sa Gigom Moravcem, serija i danas budi interesovanje kod publike.

Siniša Pavić o "Boljem životu"

A ništa nije interesantnije od tajni, koje isplivavaju godinama kasnije. O seriji, kao delu svoje životne priče je govorio, njen kreator, Siniša Pavić za Kurir.

Sa "Boljim životom" sve se promenilo. Ta serija bila je prekretnica i u mom radu i u načinu na koji je do tada radila televizija. Jedan novinar je na kraju napisao: "'Bolji život' je izmenio vizuru TV gledalaca." A na početku bio je samo novi urednik Vojkan Milenković, ambiciozan do te mere da je iziritirao sve na televiziji, i oko nje. Pozvao me je, stao pred mene mirno u svojoj kancelariji, rekao da je kao student gledao "Diplomce" i da želi da napišem seriju od 52 epizode.

"Ti to možeš", rekla mi je i Ljilja. A njen otac, koji je u Mauthauzenu proveo tri godine, rekao je: "Čovek i ne zna šta sve može da izdrži i za šta je sve sposoban."

On se malo našalio, ali meni, otkad radim na televiziji, nije bilo teže. Tri meseca se emitovao "Bolji život" a da niko nije napisao jednu dobru reč. Onih loših, pa i groznih, bilo je mnogo. Uglavnom se raspravljalo o moja 52 honorara. Koliko ću zaraditi, pa puta 52. Koliko ću raditi i kako, o tome ništa. Nekoliko najamnika treniralo je svoju nepismenost na "Boljem životu".

Nikad nisam pročitao toliko loših želja upućenih meni i onome što radim. Neko se veoma potrudio da sruši preambicioznog Vojkana Milenkovića, preko Gradskog komiteta i nekoliko novinara, napadajući megalomanski projekat u koji se kao u rupu bez dna baca novac, iako ni scenario nije dovršen. Čak se i on pokolebao i posle devete epizode sazvao sastanak redakcije, na kome sam čuo bojažljiv predlog da se serija skrati i završi na 20 epizoda.

Izvesno vreme pre toga perforirao mi je čir na duodenumu. Izdržao sam to na nogama, ali nisam smeo da se nerviram. Napustio sam sastanak, a izlazeći, rekao sam: "Kroz tri nedelje videćemo se u sasvim drugačijem raspoloženju." Posle četrnaeste epizode pojavio se prvi pohvalan tekst u novinama, sa potpisom Mirjane Golumbovske. Napisano je, ukratko: "Ljudi, pa ovo je odlično."

A posle petnaeste vratio se Neša Ristić, tada direktor televizije, iz Velikog Laola i saopštio: "Večeram ja u hotelu i odjednom ostanem sam u sali, nestanu i kelneri. Svi otišli u salon sa televizorom, da gledaju 'Bolji život'." Posle šesnaeste epizode isti ljudi koji su mi predlagali da seriju završimo doveli su u "Košutnjak" trubače i pevače a glavni inicijator puča u redakciji igrao je na stolu.

"Bolji život" je postao i ostao pojam - rekao je Pavić za Kurir.

Muke sa glumačkom ekipom

Glumačku postavu predvodila su dobro poznata imena naše kinematografije, u ulozi glavnog junaka, Dragiše Popadića, glave porodice Popadić, jeste Marko Nikolić. Njegovu suprugu Emiliju glumi Svetlana Bojković, starijeg sina Sašu Boris Komnenić, mlađeg Bobu Dragan Bjelogrlić, a kćerku Violetu Lidija Vukićević.

Ipak, zanimljivo je da nisu svi bili prvi izbor za te uloge. Kako je Pavić jednom prilikom otkrio u planu su bila druga imena. Jednu od glavnih uloga trebalo je da tumači i slavni Žarko Laušević, ali splet okolnosti to nije dozvolio.

- Želeo sam da Žarko igra Aleksandra Popadića, međutim, termini snimanja serije poklapali su se s njegovim obavezama, a nije mogao da postigne da radi na više projekata. Lauš je tada imao 27 godina i bio je idealan za ulogu advokata i najstarijeg deteta u porodici. Kada je odbio ulogu, morali smo u kratkom roku da mu pronađemo zamenu. Komnenić je izabran kao najbolje rešenje. Kasnije se ispostavilo da je baš ta uloga obeležila njegovu karijeru - istakao je Pavić.

Žarko nije bio jedini

Pored njega, uloga Emilije Popadić prvobitno je bila namenjena Veri Čukić, koja je takođe bila sprečena da učestvuje, a svi su sa oduševljenjem bili kada je Svetlana Bojković prihvatila rolu.

Takođe, lik Violete Popadić prvobitno je ponuđen Eni Begović, ali je na kraju ovu rolu maestralno odigrala Lidija Vukićević.

Uloga fatalne pevačice Nine Andrejević prvo je bila ponuđena Lepoj Breni, koja je ulogu odbila jer je tumačila sličan lik u filmovima "Hajde da se volimo" i "Tesna koža". Ovu ulogu dobila je Snežana Savić.

Giga Moravac je samo jedan

Zanimljivo je da je jedina uloga sa kojom nisu imali problema bila ona koju je odigrao čuveni Marko Nikolić.

- Oko uloge Dragiše Popadića Gige nije bilo dileme, odmah smo znali da će njega igrati Marko Nikolić - rekao je Pavić jednm prilikom.

