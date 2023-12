"MOŽDA SAM IZGUBILA MNOGO NOVCA, KUĆU S BAZENOM I NOBLES ŽIVOT" Anita Mančić o tome zašto je odustala od karijere u inostranstvu

Istaknuta dramska umetnica i članica Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Anita Mančić, dobitnica je glumačke nagrade Udruženja dramskih umetnika Srbije za životno delo "Dobričin prsten" za 2023. godinu.Ona je 36. laureat ovog najvišeg i najprestižnijeg glumačkog priznanja u Srbiji, a nagrada će joj biti dodeljena naredne godine u JDP.

foto: Marina Lopičić

Paralelno sa osvajanjem pozorišne publike, Anita ni gledaoce kraj malih ekrana ne ostavlja ravnodušnim. Bila je Bilja u čuvenoj seriji "Zaboravljeni", a onda je i mnogim drugim likovima pozajmila svoje telo i glas. Poslednjih godina gledali smo je u "Veri", "Tajnama vinove loze", "Tajkunu", "Južnom vetru"...

Ipak, malo ko zna za neverovatnu priču kako je veoma mlada dobila glavnu ulogu u filmu Romana Gupila "Pismo za nju". O tome kako bi njeni život i karijera izgledali da je nastavila rad u Francuskoj, Anita je otkrila u razgovoru za TV Ekran.

foto: Marina Lopičić

- Otvorila su mi se sva vrata, a ja sam ih zatvorila. Iz jednog predivnog Pariza, iako je ovde bila restrikcija struje, vratila sam se u Srbiju na embargo kolač moje majke. Ovde je bio rat. I bila sam veoma mlada, imala sam 23 godine. Znam da sam možda izgubila mnogo novca, kuću s bazenom i neki nobles život. A onda pomislim, pa nije to ništa. I dalje mislim da ne bih mogla da izdržim taj život, nisam takva priroda. Ovde sam bar svoja među svojima i ono što jesam. Tamo bi me taj svet pojeo. Možda me više ne bi ni bilo. Svašta sam videla i uplašila se - bila je iskrena Anita pa je nastavila.

foto: promo

- Nisam se uplašila od filma, već od mogućnosti. Sedela sam sa ozbiljnim ljudima, između ostalih, sa književnicom Margaret Dira. Imala je tada preko 70 godina, razgovarale smo dok je pored njenih nogu sedeo njen mladi dečko. Nekako je sve to bilo previše za mene. Drugačija sam.

Čini se skromna, a opet mnogi kažu, sa raskošnim darom za transformaciju.

foto: Promo

- Ona mi nije cilj, pre je stvar talenata. To smo i učili. Trebalo bi da si dugačiji uvek, a opet isti. Meni čak kažu: Anita što ne promeniš frizuru nekada. (Smeh) Moja transformacija je češća u glavi. Stvarno ne podnosim šnalice, to će šminkerke u pozorištu da potvrde. Kosu pustim da mogu da rade s njom šta hoće, mada bih se najradije ošišala. Ne volim da se time previše bavim - zaključila je glumica.

