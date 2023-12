Blago: U Adligat stigli pokloni iz cele Rusije, iz čak 45 regiona!

Godinu i po dana putovao sam „ladom nivom“ od Dečana do Vladivostoka preko Norveške i Murmanska na dalekom severu, ali i dalje po Aziji i Australiji. Kroz šume, tundre i pustinje i sva godišnja doba prešao sam 140.000 kilometara, a 80.000 sam prešao vozeći automobil. To putovanje je obuhvatalo 32 države i 20 različitih prevoznih sredstava. Kontrolisale su me 102 policijske kontrole, prešao sam 78 graničnih prelaza...

„Lada niva“

„Lada niva“ mi se kvarila 34 puta, a uglavnom sam je ja popravljao. Obišao sam 648 statua Lenjina, Ho Ši Minov, Mao Cedungov i Lenjinov mauzolej. Putovao sam bez GPS, koristeći kompas i stare mape. Najduži period nekupanja bio mi je 16 dana, a na putovanju mi je ukradeno sedam foto-aparata i tri mobilna telefona. Smršao sam 22 kilograma. Tad sam najduže boravio u Rusiji, a čim sam ušao u tu zemlju, shvatio sam da svaki region krije veliko bogatstvo. Kad se pomene Rusija, pomisli se na Moskvu i Sankt Peterburg, koji su u svetskim okvirima čudesni, ali poštovanje i pažnju zaslužuje svaka oblast. Prirodna čudesa, kulturno-istorijske znamenitosti i kvalitetni ljudi, na koje sam svuda nailazio, bili su mi motiv da pokrenem projekat da svaki region bude zastupljen u Muzeju knjige i putovanja Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat. To tako tematski još uvek nije uradila nijedna institucija na svetu i drago mi je što takva zbirka sad postoji jedino u Beogradu. Tokom putovanja koje sam opisao, a to je bilo 2009-2010. godine, sakupio sam pola tone knjiga i materijala, koje sam u Vladivostoku utovario na voz za Moskvu. Ubrzo sam kolima, preko Mongolije i Kazahstana, i ja stigao do Moskve, unajmio kamion i sve to poslao u Srbiju. Pre nekog vremena Ambasada Rusije se zainteresovala za ovaj projekat i preko ruskog ministarstva inostranih poslova poslat je poziv regionima, subjektima Ruske Federacije, da podrže projekat. Pre nekoliko dana doživeo sam ogromno iznenađenje kad sam video da je čak 45 regiona poslalo poklone, spakovane u pedesetak kutija!

Sad je u Muzeju knjige i putovanja Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat dragoceni poklon predat u prisustvu ambasadora Rusije u Srbiji Aleksandra Bocan-Harčenka.

Tu su knjige, suveniri, ali i pokoja dragocenost i retkost koja predstavlja lokalnu kulturu. Iz Sverdlovske oblasti (glavni grad je slavni Jekaterinburg) stigao je uramljen redak endemski cvet, iz Voroneške oblasti vunene čizme s pletenim narodnim motivima, iz Volgogradske oblasti kristalna kugla sa ugraviranim spomenikom pobede. Vezeni radovi stigli su iz Kirovske oblasti, a čajnik s priborom iz Paskovske.

Četiri guvernera oblasti poslala su lično poklone Adligatu. Pisma podrške projektu uz darove poslali su guverneri Severne Osetije - Alanje, Republike Komi i Magadanske oblasti, dok je guverner Lenjingradske oblasti poslao porcelanske šolje. Guverner Jamalsko-neneckog autonomnog okruga nedavno je lično došao u Adligat i predao poklone iz svog regiona. Tako je stigao možda i najlepši predmet u celoj zbirci - porcelanski beli medved proizveden u Sankt Peterburgu, u slavnoj carskoj fabrici porcelana, koja od 1774. godine pravi najbolji porcelan na svetu.

1 / 4 Foto: Privatna Arhiva

Retkosti i zanimljivosti U zbirci oko 200.000 knjiga U Adligatu se inače nalazi jedna od najznačajnijih zbirki knjiga o Rusiji i na ruskom jeziku van Rusije. U njoj je oko 200.000 knjiga, ali i dragocena zbirka filatelije i numizmatike. Retke ruske novčanice iz doba građanskog rata posle Lenjinove revolucije Adligat je izlagao i u Parizu, na izložbi koju je otvorio predsednik Makron. Među retkostima iz Adligatove ruske zbirke ističe se knjiga koju je na poklon dobio Njegoš od ruskog cara Nikolaja I, rukopis grofa Ilje Kutuzova, potomka slavnog Kutuzova koji je pobedio Napoleona u Borodinskoj bici, ali i mnogobrojne ruske monaške knjige i velika zbirka izdanja ruske emigracije.

Izuzetan resurs

Obimna kvalitetna literatura o svakom regionu ponaosob izuzetan je resurs koji će biti od koristi studentima, naučnicima, ali i redovnim posetiocima muzeja. Najveća zemlja planete predstavljena je oblastima koje obuhvataju sve njene krajnosti: od Kavkaza do najudaljenijeg Arktika, od Kalinjingrada do Vladivostoka. Sad je na poklon stiglo više od 400 publikacija.

- Pred nama je veliki posao. Ovom zbirkom je obuhvaćena skoro cela Rusija, ali nastavićemo da je dopunjujemo i sakupljamo knjige, predmete i sve što je važno za svaki region - izjavio je ambasador Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko.

Viktor Lazić