DA LI SE SEĆATE JUNAKA KOJI NAM JE OBELEŽIO DETINJSTVO? Mnogi su odrastali uz Miću, a on je oživeo voljene likove iz crtaća VIDEO

Glumac Mića Tatić, pravog imena Milutin je ostao upamćen kao junak TV serije "Na slovo, na slovo" i glasu pozajmljenom brojnim crtanim junacima našeg detinjstva - Pera Detlić, Popaj, Paja Patak, Veliki Štrumpf, Tarzan, Bananamen, brzi Gonzael, a bio je i prvi Duško Dugouško i Patak Dača (kasnije Nikola Simić i Đuza Stojiljković).

"Prvi Duško Dugouško bio je Mića Tatić. On je okupio ekipu s Đuzom, Nadom Blam...a onda je jednog dana trebalo ja da glumim Duška. Pitao sam se kako ću ja to, a onda pomislio - isto kao i on. Tako je nastao taj unjkav glas", pričao je Nikola Simić svojevremeno.

"Na slovo, na slovo" je bila jugoslovenska televizijska serija za decu snimljena u produkciji Televizije Beograd i emitovana na programu JRT 1971. godine. Predstavljala je rimejk istoimene serije emitovane 1963. godine.

Njen osnovni cilj je bio pomoći deci u učenju azbuke i abecede, a vodio ju je Mića Tatić kome je partner bila lutka po imenu "Aćim". Duško Radović je pisao scenario i songove.

Serijal nije bio samo edukativan, nego i neodoljivo šarmantan i popularan. Pored Miće i Aćima, tu su bili i klovnoliki Ostoja (Milutin Butković) koji svaku reč počinje sa O, Lola Novaković, Đuza Stojiljković, Baja Bačić, Vlasta Velisavljević, Dragan Laković... Scenario i tekst popularnih pesama u seriji pisao je Dušan Radović, dok je režiserka bila Vera Belogrlić.

Za mnoge je ova izuzetna serija neprevaziđena i već više od 30 godina pleni pažnju naših najmlađih gledalaca. Realizovana je kao visoko budžetiran obrazovni zabavno muzički program. Epizode traju oko 60 minuta i u njima se smenjuju skečevi i muzički prilozi sa poučnim pričama, tako da ova serija zaokuplja pažnju dece da je gledaju bez treptaja očima, od prvog do poslednjeg minuta, piše Yugo.nostalgia.

Mića Tatić je rođen 29. maja 1923. godine u Nišu, a preminuo je 25 marta 1991. godine.

Osim sinhronizacije i serije "Na slovo, na slovo", najmlađe slušaoce Radio Beograda godinama je budio emisijom "Dobro jutro, deco". Takođe je glumio u serijima "Majstori, majstori", "Pozorište u kući"...

On je jedan od zaboravljenih junaka našeg detinjstva uz koga su generacije odrastale, a njegov glas je duboko urezan u kolektivnu podsvest mnogih.

(Kurir.rs/T.J.)

