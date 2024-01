"2023. MI JE BILA MUČNA I TEŠKA, ALI I LEPA" Milan Marić za Kurir otvorio dušu: Hiljadu puta sam ponovio - GLAVU GORE, idemo dalje

Glumac Milan Marić iza sebe ima uspešnu godinu. Trenutno ga gledamo TV seriji "Toma" na kanalu Superstar, ali 2024. godine publika će ga videti u novim zanimljivim ulogama. Glumački proteklih 365 dana obojila mu je serija "Pad", ekranizacija romana "Godina prođe, dan nikada" Žarka Lauševića. Za Kurir Marić podvlači crtu i otkriva kako će provesti predstojeće praznike.

Kakva je za vas bila 2023. godina?

- Ova 2023. godina je bila svakakva, samo laka i jednostavna nije bila. I mučna i teška i na momente lepa, pa onda sve ukrug iz početka, neverovatno izazovna godina. Svašta se i izdogađalo u njoj i mislim da svi možemo da se složimo da je bila poprilično teška. Ukoliko bih pričao isključivo profesionalno, veoma sam srećan i zadovoljan zbog svega što sam uspeo u ovoj godini, ali nemoguće je da se distanciram i pričam samo o aspektu posla, jer u umetnosti se nama preliva iz onoga što živimo u ono što radimo. To je nerazdvojiv proces i sve okolo utiče na nas, na našu motivaciju, inspiraciju, emocije i, na kraju krajeva, i na rezultat. Tako ću utiske celokupne ove godine svesti u rečenicu koju sam najviše puta izgovorio tokom ovih dvanaest meseci, a to je: "Glavu gore, idemo dalje."

Godinu iza nas je obeležila serija "Pad". Kako gledate na tu ulogu sa ove distance? Neke nagrade su vas za nju zaobišle. Da li ste to doživeli kao nepravdu?

- Meni je sve u vezi sa serijom "Pad" sa Žarkovom smrću potpuno otišlo u neku intimnu zonu, gde više nisam objektivan da bih mogao da razgovaram na tu temu i tamo će verovatno dugo i ostati. I pre njegove smrti mi je to bila posebna priča, a posle toga je nešto o čemu prosto ne želim da diskutujem ni sa kim. Ponosan sam na sve ljude koji su radili na ovoj seriji zbog strpljenja i poverenja koje sam osećao od cele ekipe tokom rada. Naravno, prvenstveno tu mislim na strpljenje i poverenje Bojana Vuletića.

Nekako je vaša 2023. godina bila u znaku pozorišta i predstava "Edip" i "Bilo jednom na Brijunima". Ima li razlike kad ste samo glumac na sceni, a kako je kad ste producent? Šta ste naučili o svom poslu iz te druge vizure?

- Između ostalog, ova godina je, što se mene tiče, definitivno obojena "Edipom" i predstavom "Bilo jednom na Brijunima". Obe su mi veoma bitne i na poseban način ih volim. "Edip" je nešto što se, kako kažu ove starije kolege, desi jednom ili nijednom i potpuno mogu da ih razumem. Stvarno je poseban osećaj i neizmerno sam srećan zbog te predstave. A "Brijuni" su posebni i po tome što je ova predstava nastala od jedne fotografije i ogromne želje nas četvoro za igrom. Upravo to i krasi ovu predstavu. Šarm, poverenje, razigranost i lakoća i zbog toga je ova predstava meni posebna radost.

Šta biste još voleli da radite u pozorištu? Tihana Lazović kaže da bi volela s vama da radi nekog Čehova.

- Razmišljam već duže vremena o tome šta bih voleo da radim sledeće u pozorištu i svašta nešto lepo se otvara kao mogućnost. Da li će to biti neki Čehov, Dostojevski, Šekspir ili nešto skroz treće, videćemo. Osećam da sam u godinama kada su mi potrebni veći pozorišni izazovi, a to je definitivno klasika. Svakako se radujem šta god na kraju bilo.

Znate li šta vas čeka u 2024?

- Mislim da više niko sa sigurnošću to ne može da izgovori. Postoje neki načelni planovi, ali šta će se od toga ostvariti - videćemo. Meni je neizvesnost pomalo zanimljiva, ne plaši me i retko kada planiram čvrsto unapred. Volim da me stvari iznenađuju.

Da li ste ikada prestali da verujete u Deda Mraza?

- Praktično sam prestao da verujem u Deda Mraza još u vrtiću, kad sam video kako vrtićki domar navlači bradu i kapu krijući se od nas koji smo ga očekivali. To je bilo poprilično traumatično iskustvo, jer mi vaspitačice nisu verovale da to nije pravi Deda Mraz, čak ni moje suze nisu tu pomogle. A suštinski i dalje verujem u novogodišnju magiju, u svemu tome postoji nešto lepo i svima nama je potrebno da poverujemo nekada u tu čaroliju i obradujemo onaj najtananiji deo naše ličnosti, dete u nama.

Koja je vaša novogodišnja odluka?

- Da će mi sledeća godina biti najbolja dosad.

Gde ćete provesti praznike, na filmskom setu ili nekom romantičnijem mestu?

- Praznike ću ove godine provesti u dobro isplaniranom miru svog doma. Želim da čitam, gledam filmove, odmaram se, slušam muziku, kuvam, da mi dolaze prijatelji, potpuno da se opustim, ulenjim i tako relaksiram od cele prethodne godine. Možda padne jedno malo putovanje u nekom trenutku, ali videćemo, ukoliko me ne bude mrzelo da se mrdam bilo gde.

Za kraj, koja je vaša novogodišnja želja za naše čitaoce?

- Želim da budete zdravi, pametni, vredni, nasmejani, voljeni i da verujte u čuda, jer ko u čuda veruje, taj čuda i stvara.

