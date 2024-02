EMIR KUSTURICA POSLE 8 GODINA SPREMA NEŠTO NOVO: "Film ne treba da govori rečima nego smislom"

Reditelj Emir Kusturica ponosan je na svoj tek završeni Kustendorf. Njegov festival bio je prilika da se svetla pozornice još jednom usmere i na njegovo delo jer je svoj poslednji film snimio pre osam godina.

Bilo je to ostvarenje "Na mlečnom putu" s Monikom Beluči u glavnoj ulozi. Kusturica uskoro putuje za Rusiju, gde će snimati svoj novi film. Ali dobitnik dve Zlatne palme na Kanskom festivalu za filmove "Otac na službenom putu" i "Podzemlje" na stolu ima još nekoliko dobrih scenarija.

- Idem za Rusiju, ali neću raditi samo jedan film - otkrio je reditelj za TV Ekran i kratko prokomentarisao da je zadovoljan ovogodišnjim izdanjem svog festivala.

- Konačno da se poklopi moj ukus i ukus žirija - sa osmehom je istakao i dodao: - Stigli smo do punoletstva. Hvala autorima za socijalnu svest koju su ugradili u svoje filmove, što imaju saosećanje za sirotinju. To saosećanje sa sirotinjom je velika stvar. Time sam se bavio čitav život. Kad sam napravio prvi film, u Sarajevu su mi rekli: "Pusti, Kusta, sirotinju, daj malo glisera, automobila, zgodnih žena..." Danas smo gledali film "Disco Boy", koji je savršen. To je film koji ne govori mnogo, koji ne brblja, ne govori rečima nego smislom - rekao je Kusturica.

Inače, od domaćih dogometražnih filmova publika je na Kustendorfu mogla da pogleda samo "Lost Country" Vladimira Perišića. Reditelj je ponovio da naši autori moraju da budu originalni, a ne da kopiraju teme iz sveta.

- Kustendorf se ne bori samo za očuvanje identiteta arhitekture ovog naroda, nego za očuvanje onoga što vredi, što smo mi u periodu crnog talasa ili u zlatnom periodu zabavnog filma napravili u bivšoj Jugoslaviji, uglavnom u Srbiji, i time postavili standard koji je meriv sa svim onim što se dešava u čitavom svetu. U međuvremenu smo izgubili taj status. Pravimo filmove koji su, kako je pokojni Šibo Krvavac govorio, trkopiš filmovi. Prave se samo da bi bili napravljeni, a ne da bi sadržajno i formalno odgovorili vremenu u kome živimo - poručio je reditelj. Na Kustendorfu je učestvovalo 17 kratkih filmova, čiji su autori na festival došli sa svih meridijana.

Sam ulazak u krug odabranih veliki je uspeh, jer je na konkurs bilo prijavljeno čak 536 ostvarenja.

