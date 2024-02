MISTERIJA UBISTVA U BEOGRADSKOM POZORIŠTU: Među osumnjičenima glumci, dramska spisateljica, reditelj, a čak upravnik! KO JE UBICA?

Šta se dešava kada se spusti zavesa? Ko su glumci kada skinu maske? Da li je teatar mesto duhovnog uzdignuća ili pozornica koja krije mračne tajne? Nova hit serija pod misterioznim imenom "V(fau) efekat" vodi nas kroz imaginarnu priču stvarnog zločina.

foto: Firefly productions

Đorđe Milosavljević i ovog puta je kreator i scenarista serije koja i pre premijere pobuđuje veliku pažnju kod gledalaca. U pitanju je krimi serija “V (fau) efekat“ čiju režiju potpisuju Gordan Kičić i Đorđe Marković i koja počinje da se emituje od 10. februara na Superstaru.

foto: Nemanja Nikolić

"Sam naziv “V efekat” odnosi se na dramski efekat, koji je osmislio Bertold Breht, a on opet ima svoje mesto u predistoriji same priče, koja počinje još u vreme Titove Jugoslavije, u pozorištu pod nazivom "Moderni teatar". Kako se radi o “hudanit” misteriji, u kome iz ugla glavne istražiteljke pratimo potragu za nepoznatim zločincem… postoji veza sa Agatom Kristi, koja jeste etablirala čitav ovaj žanr, a mene delom inspirisala i na neke ranije priče, poput one iz "Točkova" ili "Sve te ravnice", na primer. Mimo tog krimi-trilerskog nivoa, priča "V efekta" bavi se odnosom umetnika i nosioca javne i tajne moći. Pozorište za mene jeste idealan prostor za takvu temu, i najdoslovnije i metaforički, rekao je Milosavljević za Blic.

foto: Firefly productions

Glumačku podelu čine Milica Janevski, Radovan Vujović, Vojislav Brajović, Gordan Kičić, Pavle Mensur, Jovana Gavrilović, Izudin Bajrović, Nada Šargin, Radoje Čupić, Dubravka Duda Kovjanić, Petar Benčina, Miloš Đorđević, Aleksandar Srećković, Mladen Andrejević, Bojana Stefanović, Miodrag Miki Krstović i mnogi drugi.

foto: Firefly productions

"Iako je u centru priče jedan profesionalni policajac, a tu mislim na inspektorku Sorgu, “V efekat” istražuje dosta drugačije karaktere i milje, nego što bi inače očekivali od jedne krimi priče. Ovde su među osumnjičenima glumački prvaci jednog beogradskog pozorišta, mlada dramska spisateljica, pozorišni reditelj i upravnik… Svi između sebe povezani profesionalnim i intimnim vezama, iza kojih se krije najsurovija moguća borba za uspeh i dokazivanje u životu, koliko i u pozorišnoj umetnosti" - otkrio je kreator.

foto: Firefly productions

Produkcijska kuća Firefly i Telekom Srbija stoje iza ovog originalnog TV projekta.

Bonus video:

00:20 Ivana Miković, koosnivač i direktor Firefly produkcije