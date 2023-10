"SRBIJA POSTAJE CENTAR FILMSKE INDUSTRIJE U EVROPI" Zvezde domaće i inostrane scene fascinirani FIREFLY STUDIOS u Pančevu

Vodeća i višestruko-nagrađivana produkcijska kuća Firefly, koja posluje u sastavu kompanije WMG, objavila je da kompleks najsavremenijih filmskih studija “Firefly Studios” počinje s radom.

Reč je o najsavremenijem studijskom kompleksu u regionu od 12.500 m2, sa 3 studija, bazenom za podvodna snimanja i pratećim prostorijama. Otvaranje Firefly studija predstavlja iskorak na internacionalnu scenu, ne samo za kompaniju WMG i Firefly, već i za čitavu filmsku industriju u Srbiji i regionu.

Glumac Milan Marić se oglasio povodom otvaranja ovakvog projekta:

Glumac Milan Marić se oglasio povodom otvaranja Firefly Studios

- Pre svega, jako mi je žao što uživo ne mogu biti sa vama, jer znam koliko su neki ljudi uložili snage da se sve ovo desi. S toga bih hteo da čestitam tim ljudima na istrajnosti, ozbiljnosti i veri da je jedan ovakav Studio sledeći korak za našu filmsku industriju. On to i jeste, to će se brzo pokazati.

Među prisutnima je bila glumica Anica Dobra:

Među prisutnima je bila glumica Anica Dobra

- U genezi svega uvek stoji jedna dobra ideja i vizija. Obično je u pitanju pojedinac, a ostali ga slede i sanjaju. Ovo je toliko veliko, studio i sve što će on da predstavlja i da se radi, ja to ne mogu još da pojmim. Samo se nadam da ću nekada biti deo neke dobre priče koja će nastati u ovom studiu.

Takođe je svoj komentar dao i Džonatan Ingliš, glumac:

Takođe je svoj komentar dao i Džonatan Ingliš, glumac

- Veoma je važno ovo, koliko za domaću, toliko i za svetsku produkciju. Filmska industrija je u porastu, a potreba za ovakvim studijima je sve veća. Imati ovakav studio, koji je pravo umetničko delo, to je fantastično. Takođe, to je dobro i za ostale oblasti, filmsku i televizijsku produkciju. Ovde je industrija u stalnom porastu i ponosan sam što sam deo toga. Mislim da je novi studio dokaz da cela industrija napreduje. Sa ovakvim standardima, Srbija postaje centar filmske industrije u Evropi.

