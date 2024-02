ČUVENA SLIKA NAJSKUPLJEG SRPSKOG SLIKARA NAPOKON STIŽE U BEOGRAD! Direktorka muzeja progovorila o TAJNI vezanoj za ovo remek delo

Dve ikone, dve nacionalne umetnosti. Živeli su i stvarali u istom gradu i u isto vreme, a zvanično se nisu poznavali. Sada su "zajedno" u Novom Sadu!

U pitanju su Paja Jovanović i Gustav Klimt. Jedna epoha, dva umetnika, tri muzeja u Galeriji Matice srpske nesvakidašnji je doživljaj.

Uporedo, Beograd s nestrpljenjem iščekuje „Odmor bašibozuka” Paje Jovanovića, kome je kao model poslužio nemački atleta usred Londona, a čiji je dolazak u Srbiju obavijen velom tajne.

Slika najskupljeg srpskog umetnika, čija su prethodna „Dva bašibozuka” prodata za više od pola miliona evra, plaćena je nemalih 350.000 evra.

foto: Kurir Televizija

Ovim povodom u jutarenjem program Kurir televizije gostovali su Nikola Kusovac, istoričar umetnosti i muzejski savetnik u penziji i Jelena Medaković, direktorka Muzeja grada Beograda.

- Moram da kažem da je dolazak slike u Srbiju i njeno mesto na kome će do izložbe biti sklonjena na jednom svojevrsnom konzervatorskom pregledu tajna. Mislim, to je negde jasno. Zamislite da zovete banku i pitate kada voze neku dragocenost u trezor. To su procedure koje prosto negde nema razloga da budu obelodanjene na taj način. Naravno, slika je pod svim bezbedonosnim procedurama i mi smo tu jako zahvalni državi. Prvenstveno na mogućnosti da sliku otkupimo jer ona za našu kolekciju mnogo znači. Sebično je da kažem za kolekciju Muzeja grada Beograda. Ona znači uopšte za našu državu - rekla je Medaković i dodala:

- Moram da naglasim inicijativu predsednika, ministra finansija i ministarke kulture koji su negde videli koliko je nama u kolekciji slika iz tog perioda nedostajala. U ovim velikim sveobuhvatnim pripremama za stalnu postavku u Resavskoj negde se očekuje od nas da najskupljeg, najvažnijeg slikara na svetu kada je srpsko slikarstvo u pitanju i predstavimo u svim fazama njegovog stvaralaštva i njegovog rada. Druga stvar koja je izuzetno bitna to je da su sve ovakve službe državne nama bile na raspolaganju da slika na najbezbedniji način stigne u Srbiju.

foto: Kurir Televizija

Kusovac je izrazio zadovoljstvo zbog otkupa čuvene slike.

- Tržište je relativno. S jedne strane, pritisnut sam protivurečnim osećanjima. S jedne strane raduje me što slika jednog našeg umetnika na svetskom tržištu ima svoju vrednost. S druge strane, ta vrednost nas košta. Dakle, ako hoćete da je imate, morate se istaći. Raduje me to što danas moja država ili država u kojoj sam, ipak ima takve mogućnosti. Kada sam ja zastupao državu i njene interese, nije mogla, nije imala snage da može da učestvuje u trci za otkup i nabavku umetničkih dela - kaže Kusovac i dodaje:

- To je veliko ohrabrenje. I ono što me u celoj ovoj stvari ohrabruje, to je što to doista naša država hoće, što joj je stalo da se neko dobro umetničko vrati i za to hoće da izdvoji određena sredstva. Kažem, u moje vreme koliko god sam kukao i cmizdrio, plakao, vukao za rukave, nisam mogao da izdejstvujem da se otkupi bilo šta od ovih stvari na bilo koji način.

