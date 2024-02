"BOLJE JE DA IMAM KONTROLU, NEGO DA ME IGRA DUBLER" Zvezda serije "V efekat" o scenama koje se pamte i onome što joj DUŠU leči

Vikend za nama doneo je prve dve epizode dugoočekivanog trilera "V (fau) efekat". O sjajnoj glumačkoj podeli odlučivao je najviše reditelj serije Gordan Kičić koji je uz kolegu Đorđa Markovića pokazao kako je domaća produkcija veoma vična da stvori seriju svetskog kalibra. Producentske kuće Telekom Srbija i Firefly production stoje iza ove serije prepune mistike, napetosti ali i komičnih trenutaka.

foto: Firefly productions

Jednu od atraktivnih uloga nosi i glumica Jelena Đokić. Naime, ona tumači lik Vesne Vidović, supruge ministra kulture s kojim ima veoma intrigantan odnos. Ali, Jelena je i ranije u svojim ulogama prikazala svoj raskošni talenat kojim vlada. Poslednja u nizu bila je rola renomiranog psihologa Nataše Janković u seriji "Crna svadba" kojom je oduševila gledaoce kraj malih ekrana pa sada s nestrpljenjem čekaju nastavak ove mistične sage.

foto: Zorana Jevtić

Upravo za tu ulogu Jelena je u intervjuu za TV Ekran otkrila kako je pisana baš za nju, kao što je i ranije bio slučaj da je reditelji konkretno zovu za sve značajnije zadatke koji su joj potom doneli najviše priznanja. U toj seriji snimila je i "vrele" scene, za koje je kritičar Đorđe Bajić rekao da je Jelena Đokić u "Crnoj svadbi" kao Nikol Kidman u "Širom zatvorenih očiju".

- O zaboga! U nezahvalnoj sam poziciji da o tome pričam. Mene oduvek prati poređenje s Džulijen Mur, valjda zbog riđe kose. Ipak smatram da je najvažnije biti autentičan i svoj - ispričala je Jelena za TV Ekran i dodala da li bi se nekada odrekla te svoje bujne riđe kose.

foto: Beta Ap

- Ne znam kako bi promena išla s mojim pegama, mislim nakaradno i nepripadajuće. Riđa kosa je nekako moja. Spremna sam da se menjam zbog uloga, ali privatno nema potrebe.

Na slične "vrele scene" Jelena nikada ne bi pristala u pozorištu.

- A priori bih rekla - ne, ali ipak bih razmislila šta on znači u celoj priči. Na ove scene u seriji pristala sam na jedvite muke, pošto se prvobitna zamisao i te kako ublažila. Za to što je prvo pisalo rekla sam: Nema šanse! Onda sam pristala na dublerku, ali su vremenom scenu dodatno pripitomili. Opet, pomislila sam da je bolje da imam kontrolu nad scenom nego da je radi dubler. Mada, sve je to stvar ličnog osećanja, neko nema problem sa svojim telom i osvešćen je. Iako su mi najbolji prijatelji i kuma vrlo slobodni, ja nisam. Malo sam veća konzerva - dodala je Jelena s osmehom.

foto: Zorana Jevtić

Dok se stiče utisak da je stižu uvek atraktivne uloge, Jelena je otkrila šta joj je najvažnije kada bira nove zadatke: - Ne biram ja uloge, one biraju mene. I nema pravila, uvek je različito. Nekada je uloga kao takva, nekada je najlepše kada imaš najdivnije partnere, nekada je to reditelj, a nekad i honorar. Sve je to isti posao, radiš ga na isti način, samo su različiti razlozi zbog kojih ga prihvataš. Godinama sam sve sigurnija i slobodnija, srećnija i zadovoljnija. Iskustvo je začin koji ti daje i mišićnu masu i krila u isto vreme. O tome da li smatra da njeno vreme tek dolazi, glumica je rekla:

- Kad bih tako razmišljala značilo bi da nešto očekujem, a to povlači sa sobom razočarenje. Moje vreme je sada. Tako je bilo i juče i pre 10 godina. To je nešto što naizgled mogu da kontrolišem, da živim svoj život sada najbolje što mogu i radim ovaj posao najbolje što znam, a hvala bogu donosi mi radost.

foto: RTS

Neprijatne misli o prolaznosti vremena nisu nešto što i Jelenu zaobilazi.

- Ne mogu da kažem da mi se ne javljaju takvi strahovi u raznoraznim oblicima, od tih nekih hormonskih promena koje će se neizostavno desiti, do pojava sedih i pitanja gde si bio i šta si uradio. Ali, kad pogledam iza sebe zadovoljna sam i da sada sve stane. U glumi sam maratonac i spremna sam za duge trke, pa verujem da to neće trajati samo dok mogu da nosim crveni ruž i štikle. Usudila bih se da sebi poželim karijeru kakvu ima Mira Banjac - uz jedno večito trajanje ostala je šmeker i drug. A tu su i daje i čašica i pljuga i osmeh i sve.

Jelenina karijera pred kamerom traje više od dve decenije, a jedna od prvih značajnijih rola bila je u filmu "Turneja".

foto: Aleksandar Jovanović Cile

- Magija je počela kada je reditelj Goran Marković došao kod mene kući da mi ponudi tu ulogu. Bila sam u devetom mesecu trudnoće sa ćerkom. Imala sam 30 godina, a predložio mi je da igram studentkinju Jadranku. Odbijala sam govoreći da će me zezati svi po gradu. A onda mi je rekao: "Jelena, sve se glumi, i lepota, i pijanstvo i zaljubljenost. Ti ćeš da glumiš mladost i hoću tebe". Ostavio mi je samo prostora da se zapitam ko sam ja da ne verujem, ako mi tako veliki reditelj veruje. Šest meseci nakon porođaja, bila sam po velikoj hladnoći na svim onim lokacijama, po šumama, na tenkovima i s puškama. I Klara je bila sa mnom jer sam je još dojila. Bilo je to neverovatno iskustvo i zahvalna sam što mi je taj film deo života.

Za kraj, Jelena je otkrila koliko voli svoj posao:

foto: Zorana Jevtić

- Gluma je najlepši posao na svetu jer istovremeno razboleva i leči. Milion puta mi se desilo da slomljena ili bolesna odigram predstavu i drugi sam čovek. Ona prosto leči, ali s druge strane nanosi neke sede i duševne boli koje nisu tvoje, ali prolaze kroz tebe, pa opet sebe opravdavaš da su to ventili gde izlaze demoni koji bi možda ovako ostali zaglavljeni u ćelijama. Moj posao je simbioza ljubavi i slobode. Ona je život životniji od života gde ima više iskrenosti nego u realnosti - zaključila je Jelena.

(Kurir.rs / TV Ekran)

Bonus video:

00:36 Među prisutnima je bila glumica Anica Dobra