JELENA ĐOKIĆ PRED FINALE SERIJE CRNA SVADBA: Natašu čeka sunovrat, otopiće se poput voštane figure

Bliži se veliko finale serije "Crna svadba", u kojoj Jelena Đokić tumači lik psihologa Nataše Janković. Cela Srbija, koja prati seriju svakog vikenda na Superstar i RTS, pita se da li je ona famozni "crni vojvoda", a glumica diplomatski odgovara:

foto: Zorana Jevtić

- Ona je jedna vrlo ostvarena žena, izborila se za sve svoje pozicije u životu, od škole preko posla, ona je tražena, ostvarila se kao majka. Muškarca je sklonila jer je tako htela, ali je sa njim nastavila neki polukinki odnos, neko ko izgleda kao da drži sve konce u rukama. Bilo je vrlo zanimljivo raditi nju i pristupiti joj, ali već negde od druge epizode kreće njen sunovrat i brisanje svih njenih stamenih štikli na kojima je stajala, kao neka špicasta karijatida koja se poput voštane figure topi do poslednje epizode, gde postane kapljica vode - otkriva glumica u mejking-ofu serije.

Ona posebno hvali saradnju s rediteljem Nemanjom Ćipranićem.

- Neke njegove indikacije kosile su se s mojim unutrašnjim nagonom. Ponekad mi je zvučalo da je to previše jako i agresivno, ali sam što više pokušala sprovesti i otelotvoriti to što je tražio. Znam da to meni pomaže da budem drugačija, da budemo što više taj lik i što se više pomerim od Jelene i nečega što sam ja do sada radila. Što ti je zadatak teži i koliko god ti sada svoje telo, namerno, prevariš da ono luči neke neprijatne, od adrenalina i kortizola, u isto vreme mi lučimo domapin i serotonin, neki miks zadovoljstva nakon nekog teškog rada. Koliko god da je teško, ukoliko si uspeo nešto što si želeo, ti odlaziš srećan - iskrena je članica Ateljea 212.

foto: Firefly Production

Jelena je otkrila i da je malo sujeverna. - Radila sam na tome da baš ništa nemam od čega bih bila zavisna, da nešto moram uraditi pre nego izađem na scenu, imam neki običaj, to nije sujeverje, kad mi se desi nešto loše, samo kažem:"Sve zlo sa tim". Svi se borimo sa tim nekim demonima, ja ih zovem beštijama, u sebi i smatram uvek velikom pobedom kada uspem da je ugušim. Saksija koja je puna ljutnje, gneva, ljubomore, zavisiti je pogodno tlo da svašta izraste iz čoveka i velika je lepota kada uspeš to da ugušiš - zaključuje Đokićeva, koja će u novim epizodama imate scene sa suprugom Svetozarom Cvetkovićem.

foto: Dragan Kadić

Produkcijska kuća "Fajerflaj" i Telekom Srbija stoje iza ovog originalnog TV projekta. On je prvi na prostoru bivše Jugoslavije koji je prodat i pre početka emitovanja. "Crnu svadbu" će emitovati Pop TV Slovenija, RTL Hrvatska i makedonska novoformirana platforma Glej, kojoj je srpska serija prvi premijerni naslov iz ponude.

foto: Firefly Production

