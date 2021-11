HIT SERIJA DONELA NIKAD VRELIJE SCENE: Jelena Đokić je u CRNOJ SVADBI kao Nikol Kidman u filmu ŠIROM ZATVORENIH OČIJU

Psihološki triler sa elementima horora "Crna svadba" Strahinje Madžarevića i Nemanje Ćipranića, koji se emituje svakog vikenda, nikog nije ostavio ravnodušnim. Pohvale stižu za Nikolu Koju, Uliksa Fehmiua i Slavka Štimca, ali i Jelenu Đoković. O njenoj sceni zavođenja na bazenu priča cela Srbije, a novinar i kritičar Đorđe Bajić poredi Jelenu s Nikol Kidman.

foto: Printscreen

- Scenu na bazenu nisam očekivao. Podsetilo me na Kjubrikov poslednji film "Širom zatvorenih očiju" i Nikol Kidman. I u njemu crvenokose žene imaju važne i strateški ključne uloge. Dopada mi se serija na uzorku od pet epizoda. To je tek polovina. A najviše mi se sviđa atmosfera i kako je prikazana erotičnost. Nije samo referenca film "Širom zatvorenih očiju" već ima tu i trilera iz devedesetih. Neki kažu da je ta scena kao iz filma "Šou gerls". "Crna svadba" mi je mnogo bolja od "Pevačice", koja je slično pokušala, ali mi nije bila dovoljno uverljiva. Jelena Đokić mi je super. Nije njen lik lako zavoleti, videćemo šta će se s njom desiti do kraja - zapaža Bajić.

foto: Filip Plavčić

I Sandra Perović, stalni gost na tri najznačajnija svetska filmska festivala: u Kanu, Veneciji i Berlinu, novinarka i filmska kritičarka RTS, takođe je odličan sagovornik da napravi osvrt na seriju, koju prati cela Srbija vikendom na RTS i Superstaru.

- Gledam "Crnu svadba" s mnogo pažnje. To je veliki i produkcioni i tematski iskorak kad je reč o recentnom serijskom programu u Srbiji i regionu. Stari vlaški obred, folklorni elementi, sujeverje, vera, događaji iz skorije prošlosti - tu temu niko do sada nije pretočio u scenario, a ona je, opet, urađena na savremen način. U misterioznoj TV kreaciji s naslovom koji intrigira - "Crna svadba", dramaturški je odlično upletena 1976. godina sa sadašnjim vremenom - kaže Perovićeva i nastavlja:

foto: Vladimir Šporčić

- Reditelj je u funkciji priče sjajno iskoristio arhivske snimke tadašnjeg Beograda, gde nas nostalgično podseća na bezbrižne, relaksirane sedamdesete, a to je svojevrstan uvod u igranu rekonstrukciju, koja inicira zaplet u sadašnjem vremenu. U tom smislu vešto su ukrojene dve linije priče, o arhetipskoj borbi dobra i zla, u koje su vešto inkorporirani elementi ideologije i religije. Odslikano je vreme komunizma i ateizma, kad se nije priznavalo ništa što ima veze s duhovnošću, sa jedne strane, i onostranim sa druge, kao i recidivi tog vremena danas. Korišćenje specijalnih efekata u scenama koje imaju obrise horora urađeno je na zavidnom nivou u okvirima televizijske produkcije.

foto: Promo

Sandra Perović kaže da je "Crna svadba" sigurno jedna od najboljih serija snimljenih kod nas:

- "Crna svadba", kao žanrovski koncipirana serija, prevashodno privlači ljubitelje psihološkog trilera sa elementima horora. Serija je potpuno drugačija u odnosu na dosadašnju ponudu jer beleži smele iskorake u recentnim televizijskim obrascima.

Produkcijska kuća "Fajerflaj" i Telekom Srbija stoje iza ovog originalnog TV projekta. On je prvi na prostoru bivše Jugoslavije koji je prodat i pre početka emitovanja. "Crnu svadbu" će emitovati Pop TV Slovenija, RTL Hrvatska i makedonska novoformirana platforma Gley, kojoj je srpska serija prvi premijerni naslov iz ponude.

foto: Promo

Kurir.rs

Bonus video:

00:22 MORALA SAM DA PONAVLJAM SCENU ZBOG KOJA! Glumica otkrila šta se dešavalo iza kadra serije Crna svadba