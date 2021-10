NISAM SUJEVERAN, NEMAM RITUALE KAO NADAL, ALI SVE RADIM PRVO LEVOM NOGOM: Kojo iskreno o novoj ulozi, Štimcu i seriji CRNA SVADBA

Iza našeg čuvenog glumca Nikole Koja je na desetine filmskih i TV naslova, a sada se u velikom stilu vraća na male ekrane ulogom inspektora Tomića u seriji "Crna svadba".

Publika s velikim nestrpljenjem očekuje naredne epizode na Superstar TV i RTS, a on je s nama podelio svoje utiske o onome što se dešavalo iza kamere i otkriva nešto više o psihološkom trileru, koji nikog nije ostavio ravnodušnim.

- Tomić je, pre svega, jedan opasno zatvoren tip, rekao bih stereotip policajca, kad bismo gledali američku kinematografiju. On je nervozni policajac koji ima svoje probleme. Međutim, trudio sam se da ga branim i pronađem uvek, uslovno, koren zla koji nosi u sebi nosi, odnosno nervoze... Inače je kompleksan lik - kaže Koja.

foto: Promo

Ponovo se u seriji iza koje stoje produkcijska kuća "Fajerflaj" i Telekom Srbija srećete sa Slavkom Štimcem?

- Slavko je ozbiljna legenda jugoslovenskog i svetskog filma. Raditi i družiti se s njim je čista poezija. Mi se ne vidimo dve, tri, pet ili deset godina i stanemo kod istog zareza i nastavimo da komuniciramo o životu, literaturi, filmu i umetnosti. Štimac je, što bi rekli vernici, božji čovek, mnogo zanimljiv, obrazovan, darovit i čovek koga mnogo volim.

Da li ste sujeverni?

- Vlaška magija je nešto što je vekovima opstalo kod nas i o njoj ljudi ne znaju mnogo. Nisam sujeveran, niti imam, kao Nadal, neke rituale. U stvari, imam. Uvek sve radim prvo levom nogom. Ustajem na levu nogu, obuvam prvo levu cipelu i negde sam dobio to kao nesvesnu radnju, jer mi tako bolje počinje dan. Ne vraćam se kad to ne uradim, ali je to moj mali ritual.

foto: Zorana Jevtić

Kako je bilo raditi s mladim kreatorima serije Strahinjom Madžarevićem i Nemanjom Ćipranićem?

- Ponekad sam bio malo navalentan u predlozima. Vrlo često sam se mešao i u posao direktora fotografije. Dobro je što sam naišao na momke koji su pristali da se vrate na suštinu i da razmišljamo iz lika i sukoba. To je neka stara škola kojoj ja pripadam.

Da li ste deo materijala pogledali i tokom snimanja?

- Video sam neke scene koje deluju brutalno i za plus 16 u ćošku ekrana. Ne može se pokazati prokletstvo rata bez ratnih scena i krvi, pa tako se i u ovoj seriji ne mogu prikazati versko ludilo, zatucanost i obredi bez posledica koje one prouzrokuju. Nemoguće je naučiti lekciju da se to ne vidi. Za moj ukus nije to bilo previše brutalno.

foto: Firefly Production

Kurir/ Ljubomir Radanov

