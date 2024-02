"KIČIĆ JE BIO ĐENKA, A JA..." Bosiljčić o tome šta se krije iza filmske scene o kojoj CELA SRBIJA BRUJI: "Istorija se ponovila"

Ivan Bosiljčić je na konferenciji za medije povodom premijere filma "Jorgovani", koja će se održati na Festu 27. februara, objasnio kako je došlo do replike "Tišina, a sad malo ona", koju smo imali prilike da vidimo u viralnom trejleru.

"Krivac" za rekreiranje replike iz kultnog filma "Maratonci trče počasni krug" je upravo glumac, a sada je otkrio kako je do toga došlo.

- Ja sam davne 2008. godine igrao u mjuziklu u Pozorištu na Terazijama Mirka Topalovića i to je bila moja velika pozorišna šansa. Do tada sam uvek igrao neke heroje, ljudi su već mislili da su sve videli od mladog glumca, a onda mi je Kokan Mladenović dao da igram tog blesavog čoveka i onda je za mene to bio korak napred - ispričao je Bosiljčić, te dodao da smatra da i film "Jorgovani" smatra svojevrsnim korakom napred.

- Tako osećam i ovu šansu, jer ovo je baš jedan koncept, koji će, verujem, u kinematografiji, za Bobu i za mene biti korak napred, ali ono što je još jedna malo zanimljivija stvar je da je ulogu Đenke u "Maratoncima" igrao moj Gordan Kičić, tako da se to što smo mi kumovi u ovom filmu, ponovilo. Tako da sam ja našem porijateljstvu, našoj saradnji, i naravno tom velikom filmu, posvetio tu repliku "Tišina, a sad malo ona" - zaključio je glumac kroz smeh, te otkrio da je pomenuta scena snimljena iz prvog puta.

- Scenu smo snimili iz prvog puta. Uopšte nismo vežbali. Mislili smo da ćemo naknadno snimiti u studiju. To što vidite u filmu je najautentičniji mogući momenat. Kompozitori, reditelj, scenarista, producenti kada su videli koliko je to autentično, nisu hteli da kvare novim prepevavanjem i upeglavanjem. Ubeležili smo se baš kako je bilo tad.

Ivan Bosiljčić je veoma vezan za istoimeni mjuzikl Pozorišta na Terazijama. On je, podsetimo, u predstavi „Maratonci trče počasni krug“ u režiji Kokana Mladenovića igrao ulogu Mirka Topalovića, za koju je nagrađen za najboljeg mladog glumca na Festivalu Dani komedije u Jagodini 2009. godine. Partner, kaoi u filmu, bio mu je Kičić, koji je igrao Đenku. I u filmu su opet kumovi.

