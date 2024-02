LAUŠEVIĆ SARAĐIVAO NA SCENARIJU ZA "RUSKOG KONZULA" Miroslav Lekić: I pored bolesti u poodmakloj fazi, uspeo je da snimi sve scene

Istorijska drama “Ruski konzul” koja je zasnovana na istoimenom romanu Vuka Draškovića, a u režiji Miroslava Lekića, svečano će zatvoriti ovogodišnji Međunarodni filmski festival.

foto: Vision Team

U priči koja nas vraća u dramatične godine, koje se mogu smatrati ključnim trenucima kosovske krize, koja će definisati budući suživot Srba i Albanaca na Kosovu, uloge tumače Žarko Laušević, Nebojša Dugalić, Paulina Manov, Svetozar Cvetković, Visar Viška, Danica Radulović, Mensur Šafkiu, Konstantin Fidanov, Petar Zekavica, Meto Jovanovski, Nada Macanković, Slaviša Čurović, Enver Petrovci, Tamara Aleksić...

foto: Vision Team

Glavni junak ove filmske sage je srpski doktor Ilija Jugović (Nebojša Dugalić) koji po kazni, dobija premeštaj u bolnici, u Prizrenu. Tu upoznaje profesora istorije Ljuba Božovića – Ruskog konzula (Žarko Laušević), naizgled psihijatrijskog pacijenta koji tvrdi da će uskoro “Rusija opet postati Rusija, a Kosovo će opet biti srpsko”. Protiv Božovića se okreću lokalni albanski moćnici, separatisti. Oni pokušavaju da isele Božovića ali u njegovu zaštitu staje doktor Jugović.

Reditelj objašnjava koliko je teško, ali istovremeno i inspirativno, raditi priče koje su nastale po živopisnim delima Vuka Draškovića.

foto: Vision Team

- Draškovićevi romani imaju onu neophodnu dozu filmičnosti, da bi uopšte mogli biti adaptirani u scenario za film. Kao i u ”Nožu” tako smo i u ”Ruskom konzulu” uradili neke adaptacije, kojih nema u samom romanu, ali iz njega proističu.

Dragoceni saradnik na scenariju bio je i glavni glumac, Žarko Laušević.

- Žarko je bio veoma bitan saradnik u procesu pisanja scenarija. Scenario je u raznim svojim verzijama rađen više od dve godine. Najveća razlika je u tome što nije nikakav nastavak „Noža“ već predstavlja nezavisnu dramaturšku celinu za sebe – ističe Lekić.

foto: Petar Aleksić

Pošto se priča na neki način nadovezuje na “Nož”, nameće se pitanje koliko će ovaj film biti aktuelan zbog situacije u našoj zemlji.

- Naš film se ne nadovezuje na ”Nož” u direktnom smislu kao što se knjige “Nož” i “Ruski konzul” nadovezuju jedna na drugu, ali pošto se sam roman bavi problematikom Kosova, jasno je da je film veoma aktuelan – priča reditelj.

Lekić je bio u prilici da peti put sarađuje sa dobrim prijateljem, Lauševićem.

- Dugo smo zajedno sanjali ovaj film. I pored bolesti, koja je već bila u poodmakloj fazi, uspeo je da snimi sve scene koje nimalo nisu bile lagane. Što se njega samog tiče, videćemo Žarka kakvog smo ga uvek i gledali. Izuzetnog,jedinstvenog, neponovljivog. Uspeo je da vidi samo prvu najdužu verziju filma ali nažalost, nećemo moći skupa da uživamo u činu premijere, mada će Žarko biti sa nama – naglašava Lekić.

Mnogi se pitaju da li će “Ruski konzul“ pokrenuti neka važna pitanja, kao što je to bio slučaj sa “Nožem”...

foto: Petar Aleksić, Dragana Udovičić

- Zaista ne znam. Filmovi nisu ni politički pokreti, ni politički manifesti. Umetnost uvek pokušava da kroz stavove autora preispituje prošlost, sadašnjost pa i budućnost, kao moguću posledicu sadašnjosti. Koliko su u tome uspeli zavisi od iskrenosti i talenta onih koji su to uobličavali ali i od percepcije konzumenta kome je to namenjeno. Dešava se ponekad da izuzetna dela ne pronađu svoje konzumente ili da se, u drugom slučaju, izgube u samozaljubljenosti autora. Vreme će pokazati kakav će slučaj biti sa “Konzulom”.

Reditelj otkriva da je bilo puno toga što je bilo komplikovano snimiti, ali da se sve zaboravi kada film bude gotov, naročito ako ste zadovoljni njime. Dodaje i da razmišlja da u budućnosti ekranizuje i “Molitvu” i da na neki način zaokruži ovu Draškovićevu trilogiju. Takođe je rekao i ko je od glumaca bio otkrovenje za njega.

foto: Vision Team

- U ovom filmu nastupa izuzetna glumačka ekipa i po mom mišljenju nema loše uloge. No, to su sve glumci sa kojima sam radio pa zbog toga i nisam bio nešto naročito iznenađen jer sam to očekivao od njih. Po prvi put sam radio sa Visarom Viškom i on za mene predstavlja pravo otkriće – zaključuje Lekić.

(Kurir.rs/Blic/T.J.)

Bonus video:

02:36 KOMEMORACIJA ŽARKU LAUŠEVIĆU: Jecaji i tuga u JDP-u, supruga Anita s decom u prvom redu NEMA OD BOLA