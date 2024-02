"ZBOG ULOGE SAM HODAO PO IVICI AMBISA": Strahinja Bičanin rođen je u Peći, a odrastao u Kraljevu i ovo je njegova PRIČA

Glumce retko može videti da prate rad svojih kolega i idu na filmske festivale, ali Strahinja Bičanin je izuzetak. Upoznali smo se na Kustendorfu, a ponovo sreli na Festu. Strahinja je rodom iz Peći, a diplomirao je glumu na Dramskom odseku Fakulteta umetnosti Univerziteta u Prištini, u klasi profesora Jovice Pavića. Stalni je član Udruženja dramskih umetnika Srbije od 2017, ali poslednjih godina uglavnom radi sa stranim produkcijama.

foto: Damir Dervišagić

- U glumu sam se zaljubio sasvim slučajno u srednjoj školi u Kraljevu. Bio sam u tim godinama nestašan momak. Pobegao sam sa časa. Bežali smo da igramo fudbal, a baš tada se spremala predstava za dan škole. Pravio sam se da me to zanima kako bih eskivirao nastavu i tako je sve počelo. Primili su me. Predstava je napravila veliki uspeh - priseća se Bičanin.

Posle tog uspeha u srednjoj hemijskoj školi prošao je i audiciju u pozorištu u Kraljevu, a nakon toga nije bilo povratka. Ipak, Strahinja je i dalje vezan za Kosovo, kom se često vraća.

- Rođen sam 1991. godine u Peći, u Metohiji. Nakon NATO bombardovanja izbegli smo u Kraljevo i tu se stacionirali na desetak godina. Moji su se vratili dole, a i mene srce vuče da više vremena provodim s njima - priznaje sagovornik Kurira.

foto: Privatna Arhiva

Prve uloge dobio je već kao student, a trenutno radi jednu veliku krimi-seriju.

- Svašta sam radio. Igrao sam u seriji "Mrs. Scarlet and the Duke". Dobio sam ulogu u drugoj sezoni, a sad su me pozvali da radim i petu. Sarađivao sam i s Francuzima, kao i Arapima. Tu sam imao ulogu novinara. Snimao sam u Bejrutu, u Libanu, a jedan deo i u Beogradu. Zanimljivo je da sam radio "Nečistu krv", epizode s Ljubom Bandovićem. Išao sam nekoliko meseci na časove jahanja - ističe mladi glumac.

foto: Ana Paunković

On priznaje da nema neke glumačke uzore:

- Nikad ih nisam imao, ali pokojni Nebojša Glogovac je za mene bio kompletan glumac i kompletna ličnost.

Naredne mesece provešće na snimanju filma "Čuvar ikone Svetog Đorđa", koji će se raditi po scenariju Radoša Bajića.

- Čeka me još jedan veliki glumački izazov - igraću na albanskom jeziku. Baš na razgovor dolazim sa časova albanskog. Često odlazim na Kosovo i tamo se susrećem s komšijama Albancima da bi mi u uši ušla ta melodija. Moj otac tečno govori albanski jezik, pa mi i on pomaže, ali ipak sam odlučio da upišem kurs kako bih sebi olakšao snimanje - iskren je Bičanin.

foto: Privatna Arhiva

Strahinja je jedinu glavnu ulogu odigrao u dokumentarno-igranom filmu "Žuta kuća", a posebno mu je draga i rola koja ga je vratila opet na njegovo Kosovo.

- Snimali smo emisiju o arhiepiskopu Danilu II Pećkom na tvrđavi Maglić i tražili su mi da hodam po okrnjenom zidu ispod kog je bio ambis. Rekli su mi da li smeš i možeš to, a ja sam bez dileme pristao. Izgovarao sam molitvu dok sam hodao. Emisija će se emitovati 5. marta na RTS. Uloga arhiepiskopa Danila II Pećkog me je vratila na Kosovo da istražim tako značajnu istorijsku ličnost koja nije u našim udžbenicima, ali je izuzetno važna za nas. Danilo je bio i ratnik i duhovnik, a njegova biografija, život i delo su impresivni - zaključuje glumac.

foto: Damir Dervišagić

Umalo da me obese na snimanju "Korena"

Strahinja je snimao i seriju "Koreni", ali umalo da se ozbiljno povredi.

- U sceni je trebalo da me obese. E sad, konopac, omču koja mi je bila oko vrata, i sajlu moralo je da vuče dvoje ljudi sinhronizovano. Na pola scene počeo sam da se gušim. Nešto nisu dobro uradili. Samo sam pokazivao rukom. Reditelj je hteo da izbaci tu scenu iz serije, ali ja nisam dao. U dogovoru s njim smo to ponovili i onda je bilo uspešno - objasnio je Bičanin.