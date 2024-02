"NEMA DRUGOG RECEPTA ZA DUG ŽIVOT" Mira Banjac i u 95. godini ne prestaje da radi: Otkrila šta joj je NEOSTVARENA ŽELJA

Novosadska publika pozdravila je proteklog vikenda glumicu Miru Banjac, koja je prošetala crvenim tepihom bioskopa Arena Sinepleks povodom Festove premijere domaćeg kratkometražnog filma "Još jedan dan", rediteljskog debija njenog mladog kolege Radivoja Bukvića.

Film je sniman u opštini Ub, u selu Raduša. Mira tumači lik baba Smilje, koja ima devedeset četiri godine, a boreći se sa usamljenošću, svoju trošnu seosku kuću ispunjava uspomenama. Kao i većina meštana, njena deca, a potom i unuci, odavno su napustili selo u potrazi za boljim životom.

foto: Kristian Aranjoš

- To je priča nadahnuta jednim od poslednjih susreta s mojom bakom. Tako usamljenoj, u ambijentu kuće u kojoj je živela ceo život, u 84. godini, ostala joj je samo komunikacija sa zvucima koji su je okruživali. Ovo je film o babi, gavranu, zamrzivaču i poštaru koji uvek prolazi, a ona nikad ne stigne da ga zaustavi. To je priča o prolaznosti i o tome kako čovek odluči da traje još jedan dan. Onaj ko se prepusti i preda brzo odlazi, a borci odlaze kada oni kažu da je dosta - izjavio je Bukvić za Kurir i dodao da film govori o ženama herojima.

foto: Kristian Aranjoš

Mira Banjac je od 1964. godine ostvarila stotine uloga, kao niko kod nas, a ovo je njena prva rola u kratkometražnom filmu. I ovoga puta sve je u čast žena našeg podneblja, koje, umesto patnje, herojski biraju dostojanstvo.

foto: Kristian Aranjoš

- Kad bih pravila sopstveni muzej, tu ne bi bili kostimi, nego marame koje sam nosila na filmu i u pozorištu. Bilo ih je više od stotinu. Rad je mene održavao. Nema recepta za to što sam doživela 95. godinu. Kod kuće kunjam, a kad odem na snimanje, potpuno sam druga osoba. To je moja porodica, bez koje ne bih mogla da živim - rekla je glumica, a prenosi Radio-televizija Vojvodine. Fest u Novom Sadu, sa izborom od 20 filmova u Arena Sinepleksu, trajaće do 4. februara, a pored još tri domaće premijere, pred publikom su i kandidati za nagradu Oskar.

