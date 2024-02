IVANA ŠPANOVIĆ ZATVARA OVU IZLOŽBU: Našem umetniku Marku pozirali ljudi iz celog sveta, a sve fotografije već RASPRODATE

Marko Obradović – Edge je u nedelju veče, u galeriji Štab, okupio veliki broj posetilaca, svojih prijatelja i medija na otvaranju svoje desete samostalne izložbe pod nazivom "People Of The World". Kao i prethodne dve Markove izložbe, i ova je humanitarnog karaktera, s tim što su sve fotografije prodate već iste večeri.

foto: Marko Marin i Dejan Dubaković

Zahvaljujući organizaciji Humana Srca ovog puta sav prihod od prodaje fotografija ide porodici Leporis iz Bačke Palanke.

Izložbu „People Of The World“ čini 20 fotografija na kojima su ljudi iz celog sveta, koje je Marko sretao na svojim putovanjima. Osim toga na izložbi se mogu videti i ekskluzivne fotografije Ivane Španović i Huse Alijevića, koji se i pojavio na otvaranju.

foto: Marko Marin i Dejan Dubaković

Pored neobičnog keteringa, gde su na meniju bile čak i sarme, ova izložba je imala i ozbiljan muzički program pa su publiku obradovali nastupi: Marka Louisa, Gitarinet dua, Euphorics, kao i sam autor - Edge MC

foto: Marko Edge

Izložba već par dana beleži veliku posetu, a zatvoriće je naša atletičarka, Ivana Španović, kojoj će Marko pokloniti fotografiju, u ponedeljaK, 4. marta u 14.00

Prodali smo svih 20 fotografija i na samo veče otvaranja zaradili 260.000 dinara za porodicu Leporis! Hvala svima do Nepala i nazad koji su bili ili me na bilo koji način podržali poslednji 7 godina u ovom projektu! Presrećan sam što sam na otvaranju video toliki broj svojih prijatelja i saradnika, i što je humanost još jednom pobedila! – izjavio je Marko Obradović Edge.

foto: Marko Marin i Dejan Dubaković

Izložba „People Of The World“ biće postavljena u galeriji ŠTAB do ponedeljka, 4. marta 2024.