IZLOŽBA FOTOGRAFIJA "POČECI, BIGZ" FOTOGRAFA JAKOVA SIMOVIĆA: 3 tematske celine, a na otvaranju i rok koncert

U prostorijama "Jugošpeda" 23. decembra od 19 sati biće otvorena izložba fotografa Jakova Simovića posvećena umetničkoj sceni koja je nastala u prostorijama zgrade BIGZ.

foto: Jakov Simović/Promo

Izložba će biti podeljena u 3 tematske celine: prostor, vreme i ljudi. Fotografije će biti instalirane u kombinaciji sa muzičkim i video artom u čitavom prostoru "Jugošpeda" na način da posetioci i posetiteljke što opipljivije osete duh nekadašnje "BIGZ scene". Za kraj večeri, planiran je i nastup rok sastava Čistilište.

foto: Jakov Simović/Promo

Ovom izložbom, Jakov Simović obeležava deset godina fotografske karijere i tim povodom je izjavio:

"Pocetak je važan. Kod mene ih je bilo mnogo različitih. U tom mnoštvu odustajanje je bilo najčešći ishod. Uvek su to bila traganja, očekivanja da ću se negde prepoznati i uvek odustajanja. A onda, nenadano, pojavila se fotografija.

Osvojila me je svojom neposrednošću, snagom vizuelne ekspresije, mogućnostima da se realizujem kroz njen bogat jezik. Radeći u BIGZu, susreo sam se, paralelno, i sa muzikom, koja je tu godinama stvarana. Prepoznao sam ogromnu energiju, iskrenu posvecenost, potpunu slobodu, neku vrstu izolovane oaze od ne tako blagonaklonog sveta i stvarnosti, izvan zidina monumetalne gradjevine zgrade Bigza.

Jakov Simović foto: Mitar Mitrović

To je bila energija i iskrena emocija koju sam poklonio svojoj fotografiji. Svaki put kad se setim svojih početaka, osetim talas te energije koja me je u toj čudesnoj zgradi, oazi, zapljusnula. Za to su zaslužni "Manekeni Bigza" a mozda je sve to bila jedna šarena laž, koju smo svi tako zdušno i sa lakoćom progutali."

foto: Nemanja Andrejević

Podnaslov izložbe je “A šta bi bilo da sam ja odustala od svog sna”, simbolično, reč je o nazivu pesme grupe Artan Lili, grupe koja je nastala i stvarala u BIGZ-u i postala jedan od najrelevantnijih bendova na ovim prostorima. Povodom izložbe fotografija na kojoj se nalaze i fotografije ovog benda, frontmen grupe Bojan Slačala izjavio je:

"Meni se dopala ideja kao i sve do sad ideje ljudi koji su pokušali na neki način da zaustave to vreme i da ga dokumentuju i prezentuju ljudima koji o tome ne znaju ništa.".

foto: Jakov Simović/Promo

Fotografije će biti izložene od 23. do 28. decembra od 17h do 22h u “Sala Maloj” Ivana Petrovića u zdanju “Jugošpeda”, gde će svi zainteresovani moći da ih pogledaju i kupe.

Izložbu prati dokumentarini film koji će publici biti predstavljen početkom sledeće godine, sa idejom da publici predstavi na koji način su umetnici i umetnice radili i stvarali u BIGZ-u.

Ulaz na izložbu je slobodan, a više informacija možete dobiti na instragram strani posvećenoj izložbi počecibigz.

