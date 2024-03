FARHADI NAJVEĆA ZVEZDA FESTA: Za jedan film vlada veliko interesovanje, a u njemu negativca igra Svetozar CVETKOVIĆ

Film "Ruski konzul", reditelja Miroslava Lekića, prema istoimenom romanu Vuka Draškovića, zatva večeras 52. Fest.

Tokom deset dana festivala prikazano je više od 100 filmova, ali u Beogradu nije bilo velikih zvezda kao ranijih godina. Ipak, našu zemlju posetio je jedan od najistaknutijih filmskih stvaralaca iranske i svetske kinematografije 21. veka - Asgar Farhadi, koji je dobio Zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti, kao i Beogradskog pobednika.

- Moje putovanje u Srbiju bilo je kratko, ali lepo. Obišli smo neke muzeje, sreo sam talentovane studente filma, imao priliku da razgovaram s ljudima iz filmske industrije. Hvala organizatorima na svemu tome - kazao je u svom skromnom stilu veliki umetnik, dvostruki dobitnik Oskara.

U filmu "Ruski konzul" doktora Murićija, direktora bolnice u Prizrenu, odigrao je Svetozar Cvetković.

- On je negativac sa savešću. Bila mi je velika provokacija i zadovoljstvo kada je Lekiću palo na pamet da ja igram Murićija. Mi radimo zajedno od njegovog prvog filma, kao što je i Žarko radio, ali ova cela ekipa je nova i to me je privuklo. Film ima arhaični prizvuk jednog autentičnog vremena, koji nije praćen samo u scenografiji i kostimu već i tim licima koja vuku korene iz jednog prošlog vremena, sa emocijom koja izbija iz svega toga - rekao je Cvetković.

Film "Ruski konzul" od 7. marta je u bioskopima i posvećen je Žarku Lauševiću. Publika može da vidi najbolje filmove u programu Postfestum.

