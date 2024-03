BIO JE LEP, TITOV GENERAL I SLAVNI RATNI KOMANDANT, A ONA 17 GODINA MLAĐA: Zbog ljubavi sa lepom glumicom prošao je pravu golgotu

Ljubavna priča proslavljenog generala-pukovnika JNA, jednog od najslavnijih Titovih boraca Peke Dapčevića i Milene Vrsajkov izazvala je veliku pažnju javnosti.

Peko Dapčević je tokom rata bio u ljubavi sa Stanom Tomašević, prvom ženom koju je Tito postavio za partizanskog komesara. Nazivali su je „Titovom manekenkom“. Ništa od toga joj, međutim, nije vredelo. Peko je izabrao ženu koja je imala 11 godina kad je počeo rat.

Iako su oboje bili javne ličnosti, ne postoji mnogo pisanih tragova o njihovom odnosu, koji je, na njihovu nesreću, bio pod budnim okom tadašnje javnosti.

Narodni heroj

Posle rata Peko je imao čin general-pukovnika JNA i bio je na položaju načelnika Generalštaba Jugoslovenske narodne armije.

“On je bio visoki funkcioner, uz to lep, zrele, izrazito muške i snažne ljepote, a iznad svega - pratila ga je legenda i slava ratnog komandanta, što je oduvijek opijalo igrivu i živahnu maštu žena, pa i budilo zavist zbog promašene sreće. A sem toga se on, budući mu je čitava mladost protekla u ratovima i tamnicama, čim se najzad dočepao makar i prividnog mirnodopskog života, poširoko zabavljao ne toliko olako koliko željno, uprkos svim partijskim i drugim ograničenjima i za to vezanim unutarnjim grižnjama…”, zapisali su njegovi savremenici o Dapčeviću.

Ljubav na moru

Ovaj čuveni par upoznao se tokom 1952. godine. Peko je tada letovao u Dubrovniku, a 17 godina mlađa Milena je snimala film "Svi na more". Ljubav je kako su tada pisali mediji planula brzo, ali nije naišla na odobrenje široke javnosti.

Čak ni njegov položaj i ratne priče koje su ga pratile nisu uspeli da utiču na to da njihov brak ne bude dočekan na nož.

Ko je bila Milena?

Milena je bila glumica i operska pevačica, a njenu karijeru obeležila je naslovna rola u filmu "Anikina vremena" iz 1954 godine, ali i čuvena ostvarenja iz tog perioda. "Pesma s Kumbare", "Gospođa ministarka", "Za tebe Nanoviću nema leba", "Dnevnik Ane Frank", "Bakonja fra Brne"...

Kasnije su usledile i role u partizanskim filmovima poput: "Bitka na Neretvi" i "Boško Buha", a ostvarila je ulogu i u seriji "Pop Ćira i Pop Spira". Takođe, Milena Dapčević je bila prva spikerka u Jugoslaviji, još pre Dušanke Kalanj. Ona je pročitala špudrav Sovjetskom Savezu, koji je bio emitovan u Moskvi.

Takođe, glumila je i u u prvoj televizijskoj drami "Slučaj u tramvaju".

Nije partizanka

Ipak, iako je Milenu krasila izuzetna lepota i stas kojim je plenila, ona nije bila po meri rukovodstva, te je često bila na meti negativnih komentara i prekih pogleda. A nakon stupanja u brak sa Dapčevićem, neretko su bili izopšteni iz društva.

U vreme kada je Dapčević postao narodni heroj, ona je imala svega 11 godina, a rukovodstvo i cela javnost očekivala je da će se Peko oženiti "istaknutom drugaricom iz rata". Međutim, život piše romane...

Jedan od retkih, ako ne i jedini koji se tada usudio da javno stane na njihovu stranu bio je Milovan Đilas, Pekin ratni drug.

Bojkot komandanta i njegove 17 godina mlađe supruge bio je toliko jak da su na dočeku nove 1954. godine u "Klubu književnika" s bračnim parom Dapčević sedeli samo Milovan Đilas i njegova supruga, o čemu je pisao Đilas.

Šta partija ima od ljubavi?

Đilas je u tekstu koji je naslovio "Anatomija jednog morala" otvoreno pričao o predrasudama sa kojima se bračni par Dapčević susreto, a dao je potpuno drugačiju vizuru odnosa.

"I tako, bila je obična mlada i lepa žena, kakve rastu i udaju se na hiljade svake godine po ovoj mladoj i lepoj zemlji, i ona, kao i sve te druge, kao i svi ljudi sa svojim individualitetom, s malim brigama i velikim snovima. Ono što bi moglo biti kod nje neobično za običan svet bilo je samo to što je bila pevačica u operi, a uz sve to još, kao takva, i supruga visokog funkcionera, ali ni to ona nije u poletnoj jednostavnosti osećala kao nešto strašno jer, bože moj, živimo u modernom dobu u zemlji socijalističkoj."

Već početkom januara 1954. pod naslovom „Anatomija jednog morala“, između ostalog, opisao je ponašanje „nekih visokih funkcionerki i supruga visokih funkcionera“ (Ivanji pominje žene Tita, Rankovića, Kardelja):

"Naročito su bile izvještene u surovosti one koje se nijesu mogle pohvaliti za svoju mladost vrlinama koje su tražile od drugih, od nevjeste. Jedna je rekla, imitirajući slabu literaturu: ‚Prosto osećam odvratni zadah razvrata ako sam s njom u istoj prostoriji.‘ A jedna druga, koja je proživjela mladost u onom vremenu kada se u Skoju oslobađanje od ‚buržoaskih‘ moralnih predrasuda djevičanstva i vjernosti smatralo prvim znakom ženske emancipacije, rekla je: ‚Više se ne zna ko su naše drugarice! Ne razlikuje se ko je kurva, a ko je drugarica.‘ A jedna opet: ‚Njeno zanimanje je takvo da može biti samo kurva‘..."

Smrt

Dapčević je nedugo nakon što je objavljen tekst Milovana Đilasa smenjen sa mesta Generalštaba JNA i postao ambasador u Grčkoj. Preminuo je 1999. godine, a Milena je preminula 2018. U braku su dobili ćerku Milicu i sina Vuka.

Filmska priča

Kako se ranije pisalo njihova ljubav i gologta koju su prošli bila je inspiracija za film "Oficir s ružom" sa Žarkom Lauševićem i hrvatskom glumicom Ksenijom Pajić u glavnim ulogama. Jedna scena pri kraju filma možda na najbolji način oslikava društveni sukob između običnog građanstva, proletera i same buržoazije.

Najbolji prijatelj savetuje poručnika Petra (Žarko Laušević) da ostavi ženu koju voli i odustane od ženidbe, jer je ona "klasni neprijatelj". Govori mu kako je čuo da ga je zaveo buržujski način života i francuski konjak.

"Zamisli da svi pođemo tvojim putem. Ode i komunizam i revolucija u božju mater za mesec dana. Odoše u nepovrat sve žrtve ovog naroda i patnje. Odra nam klasni neprijatelj kožu bez ijednog metka."