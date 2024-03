AMERIKANCI SNIMAJU FILM O OPERACIJI HALIJARD! Nedeljko Bajić: Važno je da se o ovoj veličanstvenoj misiji govori što više i češće

Nakon velikog uspeha koji je ostvario film "Heroji Halijarda" Radoša Bajića, američke filmadžije najavile su snimanje istoimenog ostvarenja inspirisanog velikim istorijskim događajem.

U ekranizaciji operacije "Vazdušni most" tokom 1944-1945 godine, kako je naslovljena serija nastala u okviru "Kontrast studija" i kompanije Telekom Srbija, prvi put je prikazana najveća akcija savezničkih pilota iza neprijateljskih linija u istoriji svetskog vazduhoplovstva.

foto: Ustupljene fotografije

Producentska kuća "Galfstrim pikčers" otkupila je tokom 2017. godine prava za ekranizaciju knjige "Zaboravljenih 500: Neispričana priča o čoveku koji je rizikovao sve" Grigorija A. Frimana, koji važi za jednog od najuspešnijih autora u oblasti narativne publicistike u Americi. Pripreme se, kako nam je potvrdio naš glumac Nikola Kent, privode kraju.

- Neobjavljivan više od pola veka iz političkih razloga, knjiga "Zaboravljenih 500" predstavlja potpuni prikaz ove nezaboravne priče o lojalnosti, samopožrtvovanju i hrabrosti. Donosi zadivljujući pogled na dešavanja iza kulisa najveće misije bekstva za vreme Drugog svetskog rata - navodi se na sajtu izdavača "Pejperbek".

foto: Ustupljene fotografije

Autor knjige je, istražujući jednu od najvećih spasilačkih misija u Drugom svetskom ratu, pristupio tajnim dokumentima i ekskluzivnim intervjuima, koji su bili strogo čuvani više od 60 godina.

- U eri strip heroja, muškarci i žene koji su junaci knjige "Zaboravljenih 500" podsećaju nas na stvarne likove koji su prikazani u klasicima, kao što je "Veliko bekstvo". Međutim, ovde imamo stvarnu avanturističku priču, koja će publiku držati na ivici sedišta - rekao je Bil Bindlei u ime producentske kuće za "Dedlajn", a njegov partner Majk Karc je dodao:

- Slično kao što smo videli kod Arga, ova priča je dugo čuvana u tajnosti, u ovom slučaju više od pola veka. Gregova knjiga se čita kao roman i govori o smelom herojstvu, odanosti i samopožrtvovanju.

foto: Contrast Studios, Kurir TV

Nedeljko Bajić, direktor produkcije "Kontrast studija" i jedan od producenata filma "Heroji Halijarda" i serije "Vazdušni most", poslao je podršku kolegama preko okeana.

- To je zanimljiva vest. Čuo sam da je u pripremi američka verzija priče o operaciji "Halijard". Upoznat sam sa tim da je inicijativa za snimanje pokrenuta pre šest ili sedam godina, ali da do sada nije urodila plodom. Ukoliko je tačno da je došlo do pomaka u snimanju, to je pozitivno i za svaku pohvalu. Smatram da je bitno i važno da se o ovoj veličanstvenoj misiji govori što više i češće. Takođe mi je drago što će ipak ostati zabeleženo da smo mi bili prvi koji su smogli snage da na jedan dostojanstven način ispričamo priču o ovoj operaciji, i to iz vizure našeg čoveka, koji je podneo najveću žrtvu i platio najveću cenu - rekao je za Kurir Bajić.

foto: Contrast Studios

Podsećamo, ostvarenje Radoša Bajića "Heroji Halijarda" prikazano je pre dve nedelje visokim američkim zvanicama i predstavnicima srpske ambasade u Američkom kongresu na Kapitol Hilu, a vikendom se na RTS i Superstaru prikazuje serija "Vazdušni most".

