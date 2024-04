DIZNI MAGIJA U BEOGRADU: Numere iz omiljenih filmova otpevaće naši čuveni umetnici! POZNATE SVE NUMERE JEDINSTVENOG SPEKTAKLA

Koncert za najmlađe, a i one starije "Dizni koncert:Čarobna muzika iz filmova" održaće se u Velikoj sali mts Dvorane 12. maja, u dva najavljena termina (16:30h i 19:30h).

Prvi put za javnost objavljena je kompletna lista numera.

foto: Filip Olćan

Koncert će svečano biti otvoren instrumetalnom deonicom simfonijskog orkestra Vojvodine, a pod dirigentskom palicom maestra Mikice Jevtića, melodijom iz najstarije Diznijeve animacije Snežana i sedam patuljaka koja je nastala još davne 1937. godine, dok će se dvočasovna muzička magija završiti Diznijevom himnom "Želju kad pod zvezdom sniš" (When you Wish upon a star). Te spektakularne večeri, drugog vikenda u maju, izvodiće se numere iz isključivo Diznijevih animacija, na srspskom jezikum a neke od njih se sa velikom željom iščekuju jer će se po prvi put i čuti. Tako je reč i o pesmi dobre Vile iz crtanog filma Pepeljuga "Bibidi bobidi bu", a koju će izvoditi naša glumica Gorica Popović.

foto: Filip Olćan

Nizaće se i prepoznatljive melodije iz Zaleđenog kraljevstva "Sad je kraj", "Pokaži se", dok će pesma "Životni krug" iz voljene animacije Kralj lavova biti po prvi put izvedena i kao jednu od najzahtevnijih melodija pred publiku će je doneti kvartet : Dušan Svilar, Milan Antonić, Zejna i Zoe Kida. Na Diznijevom koncertu naći če se i numera koju mnogi pamte još iz detinjstva, "Under the See" ili u prevod "Pod morem tim" najprepoznatljiviju iz animacije Mala sirena.

foto: Filip Olćan

Da je reč o zabavnom, ali i izuzetno zahtevnom projektu koji podrayumeva velike pripreme i probe izvođača i celog ansambla govorili su neki od prisutih glumacia i muzičara, među gore navedenih bili su i Marko Luis, Stefan Zdravković Princ, a glumica Jelena Gavrilović prepozantljiva kao Elza iz Zaleđenom Kraljevstvu, ističe da je čast da se, kao i prošle godine kada je Dizni i Beogradskim koncertom obeležavao 100 godina svog postojanja, nađe u društvu ovakve ekipe

foto: Filip Olćan

"Ovo je najbolje što Beograd sada ima u muzičkom svetu. Očekujem da će koncerti doživeti nove reprize."

Pevačica Zejna i tokom ovog koncerta biće u ulozi čuvene Ursule iz sad već i igranog filma Male sirene, a pevačica Zoe Kida prvi put kao deo tima donosi solo izvedbu, tumačiće Vajanu.

"Veliki sam fan od malena Diznijevih filmova. To je nešto uz šta sam ja rasla."

foto: Filip Olćan

Nevena Božović kaže da mnoge prisutne kolege nemaju mogućnost da sarađuju zajedno, te da je ovo jedinstvema prilika, a Marko Luis potvrđuje da će biti Skar, poznati lik iz Kralja Lavova, crtani koji je, dok je svojevremeno živeo u Nemačkoj pogledao jedanaest ipo puta.

foto: Filip Olćan

Svi su zaključili da se raduju predstojećem koncertu i da će publika, a najviše mlađe generacije posebno uživati u jedinstvenom galsovnom spektaklu koji sleduje 12. maja. Od Milana Antonića čućemo i izvođenje dela pesme iz Kralja lavova na Svahili jeziku.

