DOK STE MLADI NESTRPLJIVI STE DA POSTANETE VELIKI: Sopran Jasmina Trumbetaš Petrović proslavlja jubilej "Ostala sam jednostavna"

Sopran Jasmina Trumbetaš Petrović obeležiće 13. aprila tri decenije rada solističkim koncertom "Sve moje heroine" na Velikoj sceni Narodnog pozorišta.

foto: Miloš Lužanin

Na ovom muzičkom spektaklu, prvakinja Opere na sebi svojstven način, vrhunskom interpretacijom i iskrenom emocijom koja njenom glasu daje posebnost, provešće gledaoce kroz brižljivo sačinjen repertoar odabran iz operskih riznica u kojima su sačuvane neke od najlepših, bezvremenih arija najvećih svetskih kompozitora.

Sitnim, ali odvažnim koracima gradila je karijeru, da bi u međuvremenu njen umetnički opus dostigao blizu pedeset glavnih i naslovnih uloga operskog i koncertnog repertoara.

Koncertom će dirigovati maestro Aleksandar Kojić, a kao gosti nastupiće njene kolege iz ansambla Opere, sopran Snežana Savičić Sekulić i bariton Dragutin Matić.

foto: Narodno pozorište / Željko Jovanović

- Sam naziv koncerta "Sve moje heroine" govori da se radi o svim mojim ulogama koje sam do sada ostvarila. Naravno, trebalo bi mnogo više od jednog koncerta da publiku podsetim na sve moje operske likove kroz koje sam živela na ovoj sceni i s kojima sam rasla. Imajući u vidu da sam u dosadašnjem periodu najviše pevala u italijanskim operama, naročito Verdijevim i Pučinijevim, biće to izbor, možda, onih najlepših arija i dueta koji u sebi nose i neku poruku, kao što su arije Toske, Madam Baterflaj, Leonore - kaže naša priznata umetnica.

Na scenu Narodnog pozorišta u Beogradu debitovala je 1993, a već nakon tri godine postala je solista. Titulu prvakinje dobila je 2002. godine, a o njen glas kritičari su hvalili od samog početka, ističući da je zvezda svakog komada u kom nastupa.

foto: Miloš Lužanin

- Pripremajući se za ovaj koncert, shvatila sam, zapravo, da nisam ni bila svesna svega onoga što sam tokom karijere ostvarila, ne samo u operskom repertoaru nego i na planu koncertne muzike. Mogu slobodno reći, većinu onoga što jedan sopran mog faha može da ostvari. Dok ste mladi, kad počinjete, nestrpljivi ste da postanete veliki i poštovani. Ali to uspeva samo posebnima, onima koji su posvećeni i onima koji imaju ono nešto i u glasu i u sebi. E pa to nešto me je vodilo svih ovih godina.

foto: Milos Luzanin

Gradeći karijeru, iz uloge u ulogu, svakom liku davala sam celu sebe, bez zadrške. Stasavala sam dostojanstveno, radila studiozno, posvećeno i uvek bila na visini zadatka, zbog čega jedan umetnik može da zasluži poštovanje. Bez obzira na uspeh, ostala sam jednostavna, otvorena i zahvalna ovom hramu kulture koji me je prigrlio i koji mi je ukazao poverenje svih ovih godina. A moje uloge, svaka ponaosob, imaju u datom trenutku posebno mesto: "Turandot", "Aida", "Toska", Leonora u "Trubaduru" - podseća Jasmina Trumbetaš Petrović.

Tri godine bila je direktor Opere

foto: Miloš Lužanin

Pored niza rola sopranskog faha, Jasmina Trumbetaš Petrović u periodu između 2018. i 2021. rukovodila je Operom Narodnog pozorišta kao njen umetnički direktor. Njen naslednik bio je Nikola Mijailović, koji je početkom januara podneo ostavku, a trenutno je na ovoj poziciji Željko Lučić.