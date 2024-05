ODBILI ULOGE U FILMU KO TO TAMO PEVA: Gaga Nikolić nije bio prvi izbor, njima su bile namenjene "PRIHVATIO U POSLEDNJEM TRENUTKU"

Kultni film "Ko to tamo peva" Slobodana Šijana premijerno je prikazan pre 44 godine, a i danas je jedno od omiljenih ostvarenja.

foto: Printscreen

Radnja je svima dobro poznata. U dotrajalom autobusu "Krstić i sin" grupa ljudi raličitih karaktera kreće na put za Beograd, gde doživaljaju razne zgode i nezgode, a njihov kraj nije izvestan.

Film je rađen po scenariju Dušana Kovačevića, a među likovima koji su se pojavili u njemu bilo je mnogo već tada poznatih glumaca poput Pavla Vujisića, Taška Načića, Danila Bate Stojkovića, a mogli smo da vidimo i Aleksandra Berčeka, Nedu Arnerić, Dragana Nikolića, Slavka Štimca i mnoge druge.

foto: Pritscreen

"Ko to tamo peva" je trebalo da režira Goran Paskaljević, a kada je on odustao, čast je pripala reditelju Slobodanu Šijanu.

Sve je trebalo da bude drugačije

Danas ovaj film ne bismo mogli da zamislimo bez baš ove glumačke podele, ali kada je trebalo da se snimi film, neke uloge su bile drugačije zamišljene.

foto: Damir Vujković

Uloga Miška Krstića je bila prvo ponuđena Bogdanu Dikliću, a malo ko zna da ni ulogu šlager pevača nije trebalo da igra Dragan Nikolić.

- Ulogu Miška Krstića sam namenio Bogdanu Dikliću, ali njegovo tadašnje matično pozorište nije htelo da ga pusti na snimanje, pa je morao da me odbije. Zbog toga sam ulogu vozača ponudio Berčeku, koji ju je odmah prihvatio - rekao je reditelj jednom prilikom.

Reditelj otkrio detalje

foto: Dragan Kadić

Slobodan Šijan je ovu ulogu prvo ponudio Ljubiši Samardžiću, koji ju je odbio iz reditelju nepoznatih razloga.

- Tu ulogu sam u prvoj podeli ponudio Ljubiši Šamardžiću, ali je on iz meni nepoznatog razloga odbio. Gaga ju je prihvatio u poslednjem trenutku i odlično mu je legla.

Milena ga je ubedila

Kako je Šijan ispričao jednom prilikom, i Gaga Nikolić se dvoumio da li da prihvati ulogu, ali ga je supruga i glumica Milena Dravić malo "pogurala".

foto: Printscreen

– Ne znam tačno ni zašto ni kako, al’ bio je nekako indisponiran u to vreme kad je dobio tekst pa ga je isprva odbio. Uzmem ja tekst, pa radi se o Dušku Kovačeviću... on ne omanjuje… I kad sam pročitala, kažem: Dragane, javljaj se ekipi, uzmi ovu ulogu, videćeš, biće ti važna... A on je potom ubrzo na pravi način sagledao i svoju ulogu i kompletan scenario – ispričala je jednom prilikom Milena Dravić.

