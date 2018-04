OSVOJIO MILIONE I OD ŠOKA ZABORAVIO SOPSTVENO IME I PREZIME: Novopečeni milioner rođenoj majci rekao - TO NISAM JA

Najveću suma novca ikada osvojenu u Nju Džerziju osvojio je četrdesetsedmogodišnji Ričard Vol na martovskom izvlačenju igre "Mega milioni". U pitanju je suma od svetlucavih 533 miliona dolara, kojima se on nije nadao n iu najluđim snovima.

Naime, kako se navodi, Ričarda je čak majka pozvala telefonom, kako b iga obavestila da je njeko baš iz njegovog mesta osvojio džekpot. U tom trenutku, rekao je kako to nije on.

Kada je shvatio da je upravo on osoba koja je osvojila sav taj novac, izjavio je kako će ga "trošiti na sve što je dobro".

"Ovaj novac neće promeniti samo moj život. Želim da on promeni i druge živote. Bilo da su to članovi porodice, prijatelji, generalno ljudi kojima je novac potreban. Potrudiću se da sve ode u dobre svrhe", istakao je on.

foto: Youtube screenshot

(Kurir.rs/Tanjug.rs/Cbsnews.com/ Foto: Youtube screenshot)

Kurir

Autor: Kurir