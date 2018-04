(VIDEO) NEVEROVATNI SU: Majka ih je ostavila same, a oni su odlučili OVAKO da se provedu!

Sa decom je uvek puno smeha, plača, žvakanja stvari koje ne bi trebalo da žvaću i pokušaja pričanja. Ukoliko ste i sami roditelj, znate da ništa ne biste promenili da možete – pogotovo pokušaje pričanja.

Kada deca proizvode čudne zvukove to je nijhov način da ostvare komunikaciju sa vama. Na taj način takođe pokušavaju nešto da nam kažu, iako mi to vrlo često ne možemo razumeti. Ali ono što im pomaže u tome jeste da imaju blizanca.

Vrlo često možemo da vidimo kako deca nešto pričaju između sebe, i iako to nema puno smila, one se vrlo dobro razumeju. Doktori veruju da je potrebno obratiti posebnu pažnju kada se to dešava, pogotovo kod blizanaca. Na taj način oni razvijaju svoju komunikaciju i shvataju jedno drugo bolje.

