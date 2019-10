BAJA STOJI NASRED PEŠAČKOG I NIKOME SE NE SKLANJA! Onda je došla ekipa u ladi i krenuo je pravi Mortal kombat! (VIDEO)

Stajati na pešačkom prelazu i prkositi vozilima nije baš mnogo pametno, ali ko bi znao šta je bilo u glavi Ukrajinca koji je to radio na ulicama grada Kamjanske. On je u večernjim satima, kada je vidljivost već bila slabija, stao nasred jedne "zebre" i, sa rukama u džepovima, glumio opasnog tipa.



Ko zna koliko bi to potrajalo da nije naišla ekipa u ladi kojoj se nimalo nije svidelo ovo hvalisanje. Prikočili su i vratili se u rikverc, a "frajer" je shvatio da mu se ne piše dobro. Pokušao je da se elegantno udalji, ali su ga nabildovani momci sustigli i "održali mu lekciju".

Kurir.rs / Foto: Printscreen

