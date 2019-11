TATA SRAM TE BILO! Nakon tatine šale deca su bila mokra do gole kože! (VIDEO)

Neki roditelji baš nemaju milosti.



Dečak po imenu Miki je zajedno sa roditeljima, za svoj peti rođendan odeveo drugare u zabavni park Vonderland u Ontariju. Deca su se zabavljala, uživala u vožnjama i poslasticama, a onda je Mikijev tata odlučio da ih počasti jednom šalom.



Doveo ih je na most ispod koga, kroz vodeni kanal prolazi brod i zapljuskuje sve oko sebe. Tata je sa decom čekao do zadnjeg trenutka, on je pobegao, a na decu je naišao veliki talas vode. Bili su mokri od glave do pete i ne baš oduševljeni tatinom šalom.

Kurir.tv

Kurir