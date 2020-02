(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) ZUBAR IZ NIŠA SAM SEBI IZVADIO UMNJAK! Ovo još nije viđeno u Srbiji!

Strahinja Zrnzević, stomatolog iz Niša napravio je pravo malo čudo pred kamerom kada je sam sebi izvadio umnjak, a taj snimak se i računa da je prvi put u Srbiji neko javno sebi izvadio zub.

Da, on je sam sebi dao injekciju, uzdrmao temelj zuba i izvadio ga, a prema veličini umnjaka Strahinja nije imao mali problem, a ni bol koji je stoički izdržao.

Ova ekstrakcija gornjeg trećeg umnjaka ili znanog po nazivu "osmak" se smatra jednom od težih operativnih stomatoloških zahvata pogotovu ako krivo sraste, a Strahinja je to učinio bez ičije pomoći, iako je ekipa bila iza njega koja bi "uskočila" da je bilo potrebno.

Umnjaci kod čoveka poslednji rastu i nekada je služio za krcanje tvrđe hrane, a danas može da izazove i upalu desni.

- Ja sam to shvatio kao jedan izazov. Čovek u mnogim profesijama dođe u situaciju da mora nešto da reši i zato sam ja pribegao ovakvom načinu vađenja umnjaka. Meni je bila želja da znam da ja to mogu da uradim i sada sam jači za jedno novo iskustvo u stomatologiji, pozivu koji volim. Recimo da kada bi drugi put bio u situaciji da uradim, a da ovo nisam uspeo, znao bih gde sam pogrešio. Naravno da to nikome ne bih preporučivao da radi na svoju ruku. Pa i ja sam iza sebe imao ekipu koja bi mi pomogla da je negde zapelo - kaže Zrnzević.

On dodaje, a to se navodi i u video materijalu da je ideju dobio od nekog ruskog kolege.

- Nešto sam s kolegom istraživao i pored ovog Rusa, postoje zabeleženi slučajevi dva doktora koji su sami sebi operisali slepo crevo. jedan je Amerikanac, a drugi je Sovjet. Ovaj prvi je to radio u naučne svrhe, a Rus se našao sam na Antarktiku pa je to morao da učini - priča Zrnzević.

On navodi da je verovatno nekada ovo što je on učinio, neko i pokušao, ali ne postoje podaci da je to i uspeo.

Upozoravamo vas da je video uznemirujuć.

