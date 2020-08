ŠOK ISPOVEST! MOJ DEČKO NOĆU IMA GROZNU NAVIKU: Ustane iz kreveta i uradi OVO! Uznemirena sam, ali neće da je ISPRAVI!

Jedna devojka ostala je "uznemirena i zgrožena" zbog odvratne navike svog dečka koju ima kako ne bi usred noći ustajao da ide u WC.

Pitali su je zašto je još uvek sa svojim dečkom nakon što je zatražila savet kako bi izašla na kraj s tom njegovom nezgodnom navikom koju su drugi opisali kao "apsolutno odvratnu". Objasnila im je kako kuću dele s još jednim ukućanom. Spavaće sobe se nalaze na spratu, a jedno kupatilo smešteno je u prizemlju.

Njen dečko tokom noći mokri u čaše za piće koje je koristio dan ranije, a zatim ih ostavlja tokom noći na svom noćnom ormariću.

"Prvi put kad se to dogodilo našla sam jednu od naših čaša punu urina na njegovom noćnom ormariću. To se sada događa vrlo često, a on te čaše ponekad ostavlja u spavaćoj sobi ceo dan ili duže", rekla je nesrećna devojka.

"Delimično priznaje da je to odvratno i da mu se ne bi svidelo kada bi neko drugi to radio, ali čini se da generalno ne misli da je to neki veliki problem. Uzrujam se i zgrozim svaki put kad vidim te čaše", ispričala je te je naglasila kako se ta odvratna tečnost svaki čas može proliti po kući jer imaju i ljubimce. Devojka kaže kako je pokušala da bude razumna, pa mu je predložila da nabavi posebnu posudu s poklopcem, ali on i dalje koristi čaše iz kojih su pili te se ponaša kao žrtva kad se zbog toga ona uznemiri.

