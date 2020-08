IMALA SAM JAKE BOLOVE U STOMAKU: Baka mi rekla da odmah cugnem DVE ljute, nisam verovala šta mi se onda desilo!

Naše bake, koje nisu imale mogućnosti da se leče kod lekara, znale su boljku za skoro svaku muku i tegobu.

U ispovesti jedne naše čitateljke koja je sa nama podelila svoje iskustvo sa bakinim savetima naglasila je da ipak treba biti oprezan.

"Danima sam se borila sa bolovima u stomaku, nije to bilo dan-dva, skoro više od šest dana strašno me je mučio stomak. Imala sam ranije jednu ginekološku operaciju, pa sam sve povezivala s tim, a ciklus mi je koliko su trajali bolovi kasnio. Savijala sam se od bolova, nisam mogla da spavam. Sve lekove koje sam mogla sam probala, ali ništa nije pomagalo", počela je svoju dramu žena ranih četrdesetih. Kako je navela, bolovi su podsećali na porođajne kontrakcije.

"Na kraju sam uzela jedan jak lek protiv bolova i skoro sam pala u nesvest. Prvo mi se sve ljuljalo pred očima, dah mi je bio kratak, nisam mogla da se pomerim i oblio me znoj. Imala sam sreću, sve je brzo prošlo. Baka kao da je osetila moj bol. Ona retko uzima telefon u ruke, obično je mi svakodnevno zovemo, ali kako je ja valjda nisam nekoliko dana pozvala, pozvala je ona. Čim me je čula, insistirala je da joj kažem šta mi je. Ispričala sam joj šta se dešava sa mnom i ona je odmah ko iz topa: "Da uzmeš dve čašice dobre rakije, naiskap da popiješ! Jesi li čula?", bila je izričita baka, a kad je ona takva, moram da je poslušam", nastavila je priča žena.

"Predveče se odlučim da je posluša, drmnem dve rakije, ljute, stare 27 godina. Tražila sam od supruga najbolju jer ja rakiju ni alkohol ne mogu ni kad drugi piju, a ne ja. Kad je liznem bude mi zlo, a ne dve naiskap, Popijem, stresem se, sve gori u meni. Odmah zalijem vodom. I stvarno, bol u stomaku prestade skoro odmah. Međutim, tek onda usledi moja borba. Dobih temperaturu, i to ne malu - 38,3! Tuširam se, masira me suprug, uplašila sam se kao niko. Teši me činjenica da me ne bi baka tako dokusurila da nije sigurna. Srećom, do ujutru pade temperatura i taman kad sam mislila da će me stomak ponovo zaboleti, ja sam dobila i olakšanje. Bez obzira što mi je ovaj put pomoglo, sledeći put idem kod lekara", završila je svoju ispovest Beograđanka.

foto: Kurir

kurir.rs

Kurir