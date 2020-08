OŽENJENOM MUŠKARCU NE TREBA ŽENA, ON VEĆ IMA JEDNU KOD KUĆE Brutalni saveti ruskog psihijatra svim ženama! POSLUŠAJTE GA

Mihail Labkovski je ruski psiholog koji koji ima radno iskustvo preko trideset godina što mu daje za pravo da bez dlake na jeziku daje savete

Za slobodne žene

Nikome nije potrebna devojka koja ne zna ko je i šta je. Prvo prihvati sebe takvu kakva jesi pa tek onda tražiti muškarca spram sebe.

Ako prvi, drugi i treći sastanak sa nekim prođe nesigurno, ne zakazujte četvrti. Na prvom sastanku osoba prikazuje sebe u najboljem mogućem svetlu, i ako se već tada ne osećate prijatno sa njim u društvu, nemate čemu da se nadate. Ništa dobro neće proizaći iz toga. Ako želiš da se udaš, moraš da prestaneš da misliš o tome. To je isto kao kada si devojčica pa staviš veo i sanjariš o venčanju. Sve je to sranje. Prvo osoba ima potrebu da voli nekoga pa shodno tome valjda treba da nađe nekoga koga će voleti a ne nekoga za koga će se udati.

Komunikaciju sa oženjenim muškarcima svedi na minimu. Ne mešaj babe i žabe. Ne traći svoje vreme na oženjenog muškarca. Oženjenom muškarcu ne treba žena, on već ima jednu kod kuće.

Za one žene koje su već u vezi

Ako želiš da se venčate, a već živite zajedno više od pola godine i ništa se ne dešava, vreme je da razgovaraš sa njim o porodici i venčanju. Ako muškarac nije spreman da osnuje porodicu, onda je došlo vreme da se pozdravite.

Svaka žena, podvlačim to - svaka žena koja godinama ostaje kod kuće da brine o deci i kući,vremenom propada. To je neizbežno. Na kraju će muškarcu dosaditi njegova žena jer će jesmatrati glupom, i to je korak do razvoda. Napomena: to se posebno dešava ako muškarac nije insistirao na tome, ako je žena dobrovoljno pristala da ne radi nego da ostane kod kuće i čuva decu.

Ako ti on dosađuje, ako je ljubomoran ili preterano zahtevan, vreme je da odete od njega. Nemojte da se bojite samačkog života. Ni jedan čovek na celom svetu nije vredan da se lomite oko njega, da nešto strahujete ili da samo pratite njegove želje i udovoljavate njegovim prohtevima. Sasvim je jednostavno: tu je on, tu ste vi - ako se slažete: super, ako ne ide onda ne ide. I bolje je da ga ostavite na vreme pre nego što ste ušli u kredite i rodili mu decu.

Mentalno zdrava osoba će uvek paziti na sebe. Ni lepota, ni novac, ni položaj muškarca neće je naterati da ostane sa njim ukoliko joj nije dobro u vezi. Ne postoji nešto zbog čega biste morale da trpite loše ponašanje u vezi ili da trpite bilo šta.

Za sve

Uvek je bolje biti razočaran odmah na početku nego ceo život provesti hodajući na prstima oko nekoga.

Ljudi koji ne vole sebe ne mogu ni da vole druge ljude.

Ljubav se ne meri sa tim koliko ste voleli ili koliko je neko vas voleo, nego koliko ste bili srećni ili jeste srećni sa njim u vezi.

Ako vam se ne dopada kako se ponaša prema vam, jednom mu kažite to. Ako se ne promeni, kažite mu "zbogom". Normalna osoba neće nastaviti vezu sa muškarcem koji je ne poštuje.

