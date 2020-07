UZEO JE ŽENI TELEFON I SLOMIO SE! Odmah sam je ostavio i sada sam samohrani otac četvoro dece! NAJGORA IZDAJA!

"Za deset godina koliko smo proveli u braku, nikad nismo slagali jedno drugo u vezi bili čega. Nismo govorili čak ni bele laži. Ne, mi smo naš brak temeljili na iskrenosti po svaku cenu. A onda sam otkrio tajni život moje žene i srce mi je slomljeno".

Tako svoju priču počinje Set Megov iz Amerike, koji je za nacionalne medije progovorio o izdaji svoje žene sa kojom je u braku od njihove 19. godine. Set je danas samohrani otac četvoro dece a ovo je njegova priča.

Sve je počelo tipično za prevare – Krisi je sve češće izlazila i sve kasnije se vraćala kući. Govorila mu je da izlazi sa drugaricama. Pored toga, odjednom je stavila šifru na telefon i prestala da koristi karticu za plaćanje već se prebacila na gotovinu.

“Eto, tako su odjednom i moje srce i moja glava znali istinu. Bio sam slomljen. Godine i godine čiste ljubavi smo uložili jedno u drugo, a onda ona uradi tako nešto. Nije me najviše zabolelo sam fizički čin prevare. Ona je nekom dala i svoje srce. To najviše boli kod prevara. Ja sam bio potpuno očajan jer ukoliko ona, moj najbolji prijatelj, osoba kojoj sam bezgranično verovao, više nije smatrala da nešto vredim, zašto bi iko uvideo vrednost u meni? Potpuno sam izgubio veru u sebe”, kaže Set.

Kako dalje kaže, i dalje mu je bilo teško da ode.

“Molio sam se da bog nekako interveniše i sredi situaciju jer ja nisam znao kako da to uradim. Ona me je molila da se razvedemo a ja to nikako nisam hteo. Na kraju sam uvideo da nam brak prosto više ne funkcioniše. I tako smo se razveli. Ja sam dobio starateljstvo nad decom, a ona ih viđa svakog drugog vikenda i dobila je i slobodu koju je toliko želela”, kaže Set, ističući da je Krisi bila sjajna majka.“Pričali smo o tome, ona oseća veliku krivicu i dogovorili smo se da jednom, kad vreme zaceli rane, ona preuzme malo veću ulogu u njihovom životu”, kaže Set.

Za sada, on je već godinu dana samohrani otac koji pokušava da postavi svoj i život svoje dece na noge.

“Naravno da ni ja nisam bio savršeno otac, niti muž, sin, prijatelj, radnik. Ali trudio sam se i nastavljam da se trudim. Iz dana u dan dajem sve od sebe. Nekad je teško, nekad lakše, ali verujem da je najvažnije ne odustati”, kaže on.

Set je u međuvremenu ljubav našao sa Sarom Dejl, sa kojom je stupio u brak maja ove godine, a i dalje vodi veoma praćen blog o tome kako vaspitavati četvoro dece.

