NA FB SE POŽALILA NA ŠKRTOG MUŽA: Ne želi da deli sa mnom slatkiše, evo gde ih skriva! Pa, majstore, gde to da joj uradiš?!

Stejsi Love z Velike Britanije požalila se na Fejsbuku na supruga i otkrila da je veoma škrt i da ne želi s njom deliti stvari. Najviše joj je zasmetalo što sa njom ne želi da deli slatkiše.

"Dakle, do toga je došlo! Kupili smo kuću, odgajamo dete i onda mi tako nešto uradi Pronašao je predmet za koji nisam ni znala da postoji - sef za frižider - i onda je to smeće u sef potrpalo sve najbolje iz frižidera jer to sa mnom ne želi deliti", napisala je Stejsi i nazvala supruga raznim pogrdnim imenima.

"Ko želi mog muža? Jeftino dajem, samo da prodam", dodala je i rekla da razmišlja da kupi za sebe još većeg sefa.

foto: Profimedia

"Genijalna ideja. Jedva čekam da nabavim sef pa da ne moram čokoladu da sakrivam ispod sira", napisao je jedan korisnik Facebooka.

"Ovo i ja moram nabaviti", složio se drugi.

Neki ipak nisu bili toliko oduševljeni njegovim potezom.

"Ako nije htio da deli sa tobom slatkiše, mogao je da joj kupi njene najdraže", podržala je jedna korisnica Reddita.

Suprug je kasnije objasnio da se odlučio na taj potez jer je, kad bi se vratio s posla, primetio da zalihe njegove čokolade nestaju.

foto: Profimedia

kurir.rs

Kurir