TRENIRAO VILICU 2 MESECA I ŠOKIRAO REZULTATIMA! Odmah naišao na prozivke: Pretvorićeš se u TROUGAO!

Model koji je dva meseca trenirao vilicu kako bi poboljšao izgled otkrio je zapanjujuće rezultate u TikTok snimku. Video prikazuje Luku kako žvaće nešto nalik plastičnom krugu i pokazuje svoju vilicu. U sledećem kadru, vide se poprilično neverovatni rezultati tog treninga.

Međutim, korisnici TikToka nisu bili blagonakloni i usledili su komentari.

Pre foto: Printscreen/TikTok

- Pretvorićeš se u trougao, ako se ne smiriš - napisao je jedan. Nazvali su ga vevericom Alvinom iz crtanog filma, Doritom, sedištem za bicikl i likom iz serije Lenji grad.

Komentari su dokusurili ovog manekena, iako je njegov snimak postao viralan i dobio preko 1.800.000 pregleda, pa je zapretio da će izbrisati nalog. U međuvremenu je dobio preko 910.000 pratilaca.

- Nameravam da izbrišem TikTok nalog. Žao mi je pratilaca, ali od pet komentara koje dobijem, četiri su uvrede ili kritike. Zabavili smo se zajedno, ali nema smisla nastavljati dalje - rekao je Luka u novom videu. Ostaje neizvesno je da li će zaista izbrisati svoj veoma uspešni nalog nakon komentara koje je dobio za snimak.

Posle foto: Printscreen/TikTok

On je za strane medije izjavio da je imao imao 104 kilograma kada je imao 18 godina. - Išao sam po modnim agencijama, posetio sam njih pet ili šest i svi su me odbili jer sam bio prevelik i previše oblog lica. Direktor jedne od agencija za modele rekao je Luki da se vrati nakon što izgubi 30 kilograma, a on je to shvatio kao izazov, što ga je odvelo do mesta gde je sada. Mnogi od njegovih video snimaka prikazuju kako koristi vežbač za vilicu ili se slika oskudno obučen po hodnicima.

(Kurir.rs/A.M./Ladbible)

BONUS VIDEO:

07:48 ADRENALIN, TAKTIKA, BORBA, ZABAVA: Pejntbol prerastao u sport koji svako treba da proba (KURIR TV)

Kurir