OSUĐEN JE NA 22 GODINE ZATVORA, ALI TO GA NE SPREČAVA DA TRAŽI NOVU LJUBAV: Kralj TIGROVA je još uvek u BRAKU, ali baš ga briga!

Ekstravagantni Džo Egzotik (58), pravog imena Džozef Maldonado-Pasaž, u potrazi je za suprugom broj 3.

Iako je osuđen na kaznu od 22 godine, koju služi od 2017. godine, smatra kako će uskoro biti pušten i želi da živi život na slobodi punim plućima.

foto: Profimedia

Osim što je u zatvoru, Egzotik je zakonski još uvek u braku sa mužem broj 2, Dilonom Pasažom. Međutim, Dilon već ima novog dečka, pa se čini da neće biti problema što i Džo želi da okuša sreću sa nekim novim.

"Bachelor King - You Could Be My Next Husband!" prijava je objavljena na službenoj veb stranici Džoa Egzotika, a od kandidata se uz odgovore na 23 pitanja očekuje i tri fotografije: jedna u odeći, druga u kupaćem kostimu i fotografija bez majice.

foto: Printscreen/joeexoticusa.com

Uz dan rođenja, ime, težinu, boju očiju i tri najdraža restorana, Džo bi hteo da zna i broj cipela koji njegov potencijalni suprug nosi, kao i opseg struka. Osim toga mu je bitno i vole li zainteresovani životinje, okean i putovanja, koji je njihov najdraži film i boja.

Nagrada ovog takmičenja su 4 dana i 3 noći plaćenog putovanja sa Džoom tamo gde on odluči. Svi koji se prijave takođe automatski prihvataju da mogu da ih snimaju i to bez nadoknade.

foto: Profimedia

Džo je tražio pomilovanje od prethodnog predsednika SAD Donalda Trampa (75), a nakon što to nije uspelo, tražio je i od sadašnjeg predsednika Džoa Bajdena (78). Tvrdi kako postoji dovoljno dokaza da bude oslobođen, a uz to se bori i sa rakom pa se nada da će iz zatvora izaći do kraja ove godine.

- Prošao sam kroz pakao i nameravam da svoj novi život provedem sa nekim ko veze shvata ozbiljno. Želim to deliti sa nekim divnim, ko će nas videti kao tim - izjavio je Kralj Tigrova koji je svetsku slavu stekao dokumentarcem o njegovom neobičnom životu i zoološkom vrtu, kao i suparnici Kerol Baskin.

foto: Profimedia

