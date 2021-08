UPOZNALI SU SE KADA JE ONA IMALA 12, A ON 27 GODINA: Čim je ugledala UJAKA svog prijatelja, rekla je da će se udati za njega!

Džemi Buver je svog partnera Noltea Lorensa upoznala kada je imala 12 godina, a on 27. Inače, on je ujak njenog prijatelja.

- Bila je to ljubav na prvi pogled - tvrdi Džemi Buver (27) iz Junžne Afrike. Svog partnera Noltea Lorensa upoznala je kada je imala 12 godina dok je on bio u poseti prijateljici Nikiti. On je tada imao 27 godina.

Ništa se nije dogodilo sve do 2020. godine kada je Nikita dogovorila sastanak u vinogradu za ovaj par. Oni su sada zajedno sedam meseci, a uskoro očekuju i prinovu.

- Prvi put sam ga ugledala 2007. godine kada sam imala 12 godina, a on je imao 27. Znam da zvuči ludo, ali odmah me očarao. Ja sam napravila prvi korak i rekla sam mu da ću se jednog dana udati za njega. On se na to samo nasmejao, bio je u vezi u to vreme - priča Džemi.

On je u međuvremenu otišao u Ameriku da radi i dok je bio tamo počeli smo da se dopisujemo. Čim se vratio posetio je Džemi u baru u kom je radila te ju je zagrlio. Sedeći dan otišli su na sastanak u vinograd i odmah započeli vezu.

- Imamo čvrstu vezu. Razumijemo se, iskreni smo jedan prema drugom i s*ks je odličan isto - ispričao je par. Njeni roditelji, kao i njegovi brzo su prihvatili vezu te nije bilo nikakvih negativnih komentara ni sa jedne strane.

Džemi je pre Noltea bila u vezi sa 30 godina starijim muškarcem koji je nažalost preminuo, dok je Nolte tokom dvadesetih bio u braku pet godina te se kasnije razveo.

- Sve funkcionše između nas jer njemu je dosta zafrkavanja okolo, ozbiljan je čovek i u godinama, posvećen je porodic. Oboje smo hteli porodicuj i jako smo srećni zbog bebe - zaključila je Džemi.

Kurir.rs/A.A./dailymail

