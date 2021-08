TO SE ZOVE POSVEĆENOST IGRICAMA: Svuda oko njih VODA, oni ne haju, završavaju PARTIJU! (VIDEO)

Monsunske kiše i jaki vetrovi na Filipinima prouzrokovali su velike probleme, blizu 25 hiljada ljudi moralo je da napusti domove zbog poplava i odrona, međutim ovim mališanima nije bilo ni na kraj pameti da prekinu sa igrom.

Bezbrižno su ostali da sede u vodi do struka i igraju video igre, uprkos tome što su bili okruženi brojnim kablovima. Pretilo je katastrofom, vlasnik tog internet kafea pokušao je da ih otera, ali je društvo odlučilo i po cenu života da dovrši započete onlajn partije.

Prizor je zabeležen u četvrtak u Kaintu nedaleko od Manile, a vlasnik igraonice Sio Samson potvrdio je da su mladići ostali živi i zdravi.

- Kada je voda počela da nadire, sve što je bilo vezano strujom je podignuto na zidove. Svejedno, molio sam ih da prekinu s igrom i odu kućama, no to su učinili tek kada su dovršili bitke koje su vodili u digitalnom svetu - ispričao je on.

🇵🇭 | AHORA Gamers en Filipinas siguieron jugando incluso después de que la sala de juegos se inundara por el tifón... pic.twitter.com/RGMKDyNpyi — Wilfredo Aguilar (@pijiguaosaguila) July 28, 2021

