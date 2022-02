ZVANIČNO SAM NAJLEPŠA ŽENA U ENGLESKOJ, A I DALJE ME NIKO NEĆE: Nakon što je izašla sa 100 MUŠKARACA, misica digla ruke od LJUBAVI

Bivša misica Velike Britanije, Ejpril Benberi, odlučila je da odustane od pronalaženja ljubavi, nakon što je izašla sa 100 muškaraca.

Ova 32-godišnja lepotica kaže da niko nikada ne razgovara sa njom i da su svi muškarci koji su joj se svideli isčezli do četvrtog sastanka, a da stvar bude još gora, Ejpril je i dizajnerka venčanica, zbog čega je okružena nevestama koje je stalno pitaju zašto se još uvek nije udala.

"U mom poslu, okružena sam budućim nevestama i one me pitaju da li sam udata, a kada im kažem ne, uvek mi kažu: "Zašto ne?" Kao da je to izvesno! Do sada sam bila na više od sto dejtova i zvanično sam završila sa tim", rekla je Ejpril, prenosi "The Sun".

Uprkos njenom izgledu, Ejpril kaže da joj retko prilaze muškarci kada je napolju, zbog čega je počela da posećuje onlajn sajtove kako bi upoznala potencijalne udvarače.

"Nikad mi ne prilaze u baru, zbog čega sam se okrenula onlajn upoznavanju. Prošle godine sam očajnički tražila ljubav. Svideo mi se jedan tip, a onda su došle komplikacije, otkazivanje i izgovori, pa sam prekinula sa njim. Tvrdoglava sam, ne dajem drugu šansu. Ili me želiš - ili me ne zaslužuješ", kaže bivša misica.

U njenom nizu loših iskustava, Ejpril se prisetila neprijatnog sastanka na slepo. Naime, jedan muškarac nije ličio na sebe sa svog onlajn profila, i da stvar bude još gora, nije mogao da prestane da kija tokom čitavog njihovog sastanka.

"Cureo mu je nos, a on ga je stalno brisao o dlan i rukav. Na ruci mu je bio trag slina, i on je to radio neprekidno. Zatim sam ja našla izgovor - prvo što mi je palo na pamet - i rekla sam mu: Imam sastanak sutra i moram da ustanem u 6 ujutru."

Zatim, tu je bio momak koji je stalno obavljao poslovne razgovore tokom njihovog sastanka, ostavljajući Ejpril da se oseća kao da večera sama sa sobom, a kada je rekla da ne želi ponovo da ga vidi, blokirao je njen broj i profil. Ali ni to nije kraj.

"Jedan momak me pozvao na večeru. Odabrao je mesto, a zatim pokušao da me natera da platim", ispričala je Ejpril u čuđenju.

Među gomilom loših satanaka, posebno se izdvaja jedan, gde je momak pokušao da je odvuče u krevet na prvom sastanku, uz klasične izgovore.

"Izašao je sa mnom na moju adresu i rekao da mu "treba malo". Znala sam kakve su mu namere i ne bih ga pustila ni na kratko. Mislio je da će moći tek tako", rekla je iznervirano misica.

Međutim, bilo je tu i onih koji su očigledno želeli da se pohvale da izlaze sa misicom.

"Odveo me u pab i pojavili su se svi njegovi prijatelji, njih 15. Popila sam piće i otišla. Ponekad me muškarci proguglaju pre sastanka i onda razgovaraju o tome šta su pronašli na mreži. Hvalio se prijateljima govoreći: Da, na sastanku sam sa misicom Velike Britanije. Nisam ga više videla", ispričala je misica.

Ejpril ne želi da ima odnos na prvom sastanku i kaže da pati od "prokletstva na četvrtom sastanku" - ako nije spavala sa momkom do četvrtog sastanka, dojadi im čekanje, i traže nekog drugog. Zbog toga, nakon sto neuspelih pokušaja, ona je odlučila da odustane od ljubavi. Barem za sada...

Ova misica je u svojoj ispovesti ispričala da se godinama borila sa anoreksijom i da umalo nije umrla od poremećaja u ishrani kao tinejdžerka. Pored toga što dizajnira venčanice, Ejpril je i ambasador dobrotvorne organizacije SEED, ili Službe za podršku poremećajima u ishrani.

(Kurir.rs)

