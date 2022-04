UPOZNALA DEČKA SA ŠVALEROM, PA PROŠLA KROZ PAKAO: Očekivala SKANDALOZNU noć, a ono što je prevareni momak uradio IZNENADILO SVE!

TO JE LJUBAV

Neke greške ostave trajne posledice u našem životu. Mnoge zaboravimo, a zbog nekih se kajemo celog života. Tako je i u slučaju žene koja je želela da ostane anonimna. Imala je veliku ljubav, ali je zbog trenutne strasti sve ovo stavila na kocku i izgubila sve.

- Pre 7 godina kad sam raskinula sa dečkom, a on me tada pitao zbog čega. Rekla sam mu istinu, jer sam upoznala jednog momka, koji mi se odmah svideo i prevarila sam ga s njim. On je samo složio neku tužnu facu i pitao može li da ga upozna. Iskreno plašila sam se šta bi mogao da uradi jer je bio karatista, ali sam pristala. Bivši je hteo da nas izvede na večeru. Čekao nas je u jednom elitnom restoranu, lepo obučen, sređen. Upoznao je tog dečka i za vreme večere bio iznenađujuće kulturan. Zezali smo se, smejali... - započela je anonimna devojka, pa priznala:

- Kad je već bilo gotovo pitao je: "Čuvaj mi je, znači mi. Ja ti čestitam." Rukovali su se, mene je poljubio u čelo i u ruku mi tutnuo neki zamotuljak. Platio večeru i otišao. Mene je nakon 15 dana dečko ostavio. Tad sam iz tašne izvadila zamotuljak, bio je to prsten, i pismo gde je pisalo: "Ovo sam hteo da ti dam ono veče kad smo raskinuli, Volim te!" Danas sam u našem rodnom gradu srela mog bivšeg. Kasnije sam saznala da ga niko nije video sa drugom devojkom. Sad vidim ko me je zaista voleo."

Nikada ne možemo da znamo šta nam donosi budućnost, te se ovakve greške često dešavaju, ali je bitno da barem budemo svesni grešaka koje pravimo i da iz njeih učimo da ne bismo iznova i izniva morali da se suočavamo sa njima.

