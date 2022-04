LEPOTICA UBILA DEČKA, PA NA MREŽE OKAČILA GOLIŠAVE FOTKE: Umesto u ZATVOR, smeštena OVDE zbog reči koje je rekla POLICIJI!

Manekenka i influenserka Kortni Kleni (25), koja je za posao koristila ime Kortni Tejlor, a koja je u javnosti poznata zahvaljujući spotu koji je snimljen još 2015. gogine, uhapšena je i prebačena u ustanovu za mentalno zdravlje nakon što je nože, ubila svog dečka.

Kortni je nakon svađe izbola nožem Kristijana Obumselija (27), a komšije su čule buku iz luksuznog stana u Majamiju i pozvale policiju. Kristijan je prebačen u bolnicu, ali je podlegao povredama usled velikog gubitka krvi, prenosi "TMZ".

Odmah nakon što ga je ubila, influenserka je na svoje društvene mreže postavila svoje golišave fotografije, a kako je uglavnom zarađivala od OnlyFans profila, nije bilo previše čudno što kači fotke u kupaćem kostimu.

Ona policiji nije otkrila motiv ubistva, već je odmah rekla da želi sebi da oduzme život zbog čega je, po zakonu na Floridi, hitno prebačena u specijalizovanu psihijatrijsku ustanovu na posmatranje.

Kortni je javnosti poznata od 2015. godine iz spota Džej Zija i Bebe Rekse za planetarni hit "Me, myself and I", a samo na istagramu ju je prailo preko dva miliona ljudi.

(Kurir.rs)

