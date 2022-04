ŠEST GODINA SU U VEZI I IMAJU ČAK I DECU: U ovoj rečenici ništa ne bi bilo čudno da joj PARTNER zapravo nije BRAT! Bizarna priča!

Britanski mediji objavili su priče ljudi koji su u mladosti imali seksualni odnos sa bratom, odnosno sestrom.

- Incest je jedan od najvećih seksualnih tabua, a protivzakonit je širom sveta - piše "Independent" i navodi kako se na seksualni odnos između dvoje ljudi koji su u bliskom rodbinskom odnosu gleda s negodovanjem.

Stoga su priče ljudi koji su bili u takvom odnosu vrlo intrigantne. Jedna žena otkrila je kako je spavala sa svojim bratom pošto su ih puno selili po udomiteljskim kućama. Završili su kod jako religioznog i zaštitnički nastrojenog para koji ih je školovao kod kuće i retko im dozvoljavao izlazak.

foto: Profimedia

- Oboje smo mesecima bili bez ikakvog kontakta s osobama drugog pola. Imali smo samo jedno drugo - otkrila je žena prisećajući se trenutaka kada je ona imala 15, a brat 14 godina.

Sve je počelo, kako kaže, jedne večeri kada su se ona i brat dogovorili da se nađu u kupatilu.

- Iako je pristanak bio obostran, tada sam imala osećaj da sam ga naterala na odnos. On je bio neodlučan, bojao se da ćemo se pokajati u budućnosti, ali ja sam insistirala i on je prihvatio - otkrila je i dodala kako je kasnije u životu to bio trenutak zbog kojeg je najviše žalila.

Bojala se da će zbog onoga što se dogodilo između njih njen brat duboko u sebi osećati krivicu.

foto: Profimedia

- Bio je moja jedina porodica i jako sam se uplašila da ću ga izgubiti zbog svoje sebičnosti. Trebalo mi je više od deset godina da napokon odem do njega i tražim oproštaj. Na moje iznenađenje, uopšte nije bio ljut. To je za mene bilo veliko olakšanje - rekla je.

Jedna žena izjavila je da ima dvoje dece sa svojim bratom i da svi žive srećno, ali više je onih koji kažu da imaju traume zbog takvog odnosa.

Jedan muškarac je napisao kako je imao odnose sa svojom sestrom kada je njemu bilo 17, a njoj 14 godina. Priznao je da se odmah nakon odnosa osećao prestrašeno, zbunjeno i posramljeno.

foto: Profimedia

"Otrčao sam u svoju sobu i sakrio se ispod ćebeta. Bilo me je užasno sramota. Celu noć sam se pitao da li sam silovao svoju sestru ili je ona to stvarno htela. Sledeći dan se ponašala normalno, ali nisam mogao da je pogledam u oči. Iako sam kasnije osećao da je i ona to stvarno želela, osećaj srama proganjao me je godinama", rekao je i dodao kako se to dogodilo pre više od deset godina.

- Nismo nikada pričali o tome. To je za mene zatvorena priča. Morao sam živeti s ogromnom krivicom i sramom zbog konfuzije koja se dogodila te večeri - napisao je.

Mnogi su se prisetili kako im je to iskustvo dugoročno naškodilo. Jedna žena priznala da joj je seksualna veza s bratom uništila život.

- Počelo je kao odnos dvoje znatiželjne dece, a kasnije se pretvorilo u to da on više nije priznavao ne kao odgovor kad god bih mu došla u posetu - rekla je.

foto: Profimedia

Seksualni odnosi između rođaka nisu ilegalni i nisu klasifikovani kao incest, ali neki od posetioca stranice na kojoj su objavljene ove priče, izneli su iskustva i takvih odnosa.

Jedan čovek je napisao kako je bio uporan u svojoj ljubavi i čežnji prema rođaki.

- Ne mogu reći da mi se nije sviđalo ili da osećam krivicu ili nešto tako. Odlično je, ona je lepa i misli da sam i ja privlačan - pohvalio se.

Drugi je napisao da je imao odnos s rođakom kada su oboje imali 17 godina.

foto: Profimedia

- Bila je to stvar dogovora i nikada se nismo pokajali zbog toga. Dogodilo se samo jednom, ali mislim da je to zbog toga što smo oboje nakon našeg seksualnog iskustva ušli u duge veze - napisao je pa istakao kako se njihov odnos uprkos tome što su spavali zajedno nikada nije promenio.

Na stranici se našla i priča sa srećnim završetkom. Jedna žena otkrila je kako ona i njen brat svakodnevno vode ljubav.

- Zajedno smo šest godina i imamo dvoje dece. Počelo je zato što sam bila uzbuđena i samo sam htela da spavam s nekim, a pretvorilo se u vezu. Moj život se zbog toga potpuno promenio. Svi planovi koje sam imala posle srednje škole propali su, ali isplatilo se - napisala je.

