CELE ZIME SLUŠALI SU ČUDNE KRIKE: Niko od komšija im nije verovao dok iz podruma nije izašlo OVO! Svi su bili ŠOKIRANI i UPLAŠENI

Porodica iz Kalifornije provela je zimu uz čudne zvukove nalik jakom hrkanju koji su dolazili iz prostora ispod kuće. Na kraju je porodica otkrila da je pet medveda provelo zimski san, odnosno hladnu sezonu hibernirajući ispod njihove kuće.

Grupa "Bear League", koja radi na očuvanju staništa medveda i pomaže medvedima u nevolji u regionu basena jezera Taho u državi, ispričala je zapanjujuću porodičnu priču prošle nedelje.

U objavi na Fejsbuku, oni su napisali kako je jedna majka medvedica, zajedno sa troje svojih mladunaca i usvojenim siročetom, odlučila da provede zimu u podrumu ispod jedne kuće, prenosi "Gardijan".

- To je bila kuća u kojoj su ljudi živeli i mislili su da čuju neke čudne zvuke nalik hrkanju, ali su to ignorisali jer im ništa nije imalo smisla, dok su komšije smatrale da su to oni umišljali jer niko osim njih nije ništa čuo - navodi se u objavi na Fejsbuku, gde je još pisalo i ovo:

"Porodica medveda se probudila i pripremila za izlazak, a ljudi u kući su shvatili da nisu ništa umislili povodom 'hrkanja', jer je pet medveda bilo 'ušuškano' ispod njihove porodične kuće.

Porodica je odmah pozvala tim "Bear League", koji su pomogli da se medvedi uvedu u šumu bezbedno, kao i da porodica u kući takođe ne bude povređena tokom 'operacije' napuštanja njihovog doma u kojem su proveli zimski san".

